Ronchi dei Legionari omaggia Amerigo Visintini

Si apre oggi, lunedi 10 maggio, all'auditorium comunale di Ronchi dei Legionari, un altro capitolo della rassegna “I pittori del territorio”, nuovo contenitore artistico proposto dall'assessorato comunale alla cultura e della biblioteca Sandro Pertini. “Sfumature pittoriche” è il titolo della mostra che vedrà protagonista Amerigo Visintini e che potrà essere visitata sino al 21 maggio.

Pittore, poeta, scrittore, Amerigo Visintini vive ed opera da sempre a Ronchi dei Legionari dove è nato nel 1934. Ha lavorato come impiegato tecnico alla Fincantieri di Trieste. Autodidatta, ha frequentato i corsi del professor Francesco Tito all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Attivo nella pittura fin dagli anni Cinquanta (la sua prima partecipazione infatti a una mostra è stata in una collettiva regionale del 1952), vanta numerose e qualificate presenze a mostre e rassegne di pittura nazionali ed internazionali. Alla passione per la pittura l’artista accosta, a partire dagli anni Settanta, quella per la poesia espressa nel dialetto bisiaco. Nelle sue poesie Visintini ricorda che dobbiamo vivere intensamente l'oggi senza dimenticare le nostre radici, il passato e le esperienze che ci hanno portato ad essere quello che siamo.

“Se le tele ad olio sono più morbide, sfumate, con colori malinconici, le grafiche sono più aspre, con tratti più scuri e incivisi. Ma tutte le opere – spiega la figlia Cristina - sfumano in una dolcezza di fondo, rasserenante, intensa, partecipata. Possiamo vedere dei fiori, delle case, persone, ma il Carso resta il soggetto preferito di Visintini, reso poeticamente, con l'esplosione di tutti i toni del rosso, che ricordano memorie, storie e avvenimenti di una terra aspra, difficile, ferita, ma che ha saputo accogliere con generosità e amore le vite di chi l'ha amata e di chi la ama. Amerigo nella sua pittura e nella sua poesia usa il linguaggio del cuore e dell'anima, e cerca con l'onesta intellettuale che lo contraddistingue di far sì che questo amore conquisti anche chi guarda le sue opere”.

Visintini lascerà poi il testimone a Luciano Nocent. Quello che si sviluppa a Ronchi dei Legionari è l'omaggio di un territorio ricco di personalità artistiche che valorizza e arricchisce Ronchi dei Legionari in una consapevolezza che tutto questo sia importante per la crescita sociale e civile del territorio ronchese, da sempre fucina di grandi e stimati artisti. “E’ con grande soddisfazione che presentiamo questa nostra rassegna d’arte – ha detto l'assessore, Mauro Benvenuto - una valorizzazione del nostro territorio attraverso le emozioni, le espressioni, le opere dei nostri concittadini da anni impegnati in questo campo”.