Ronchi dei Legionari rende omaggio a Pino Furlan

Si apre una nuova fase nell'opera di valorizzazione della vita e dell'attività dell'artista di Ronchi dei Legionari, Pino Furlan. Amministrazione comunale e Consorzio culturale, dopo i primi step dello scorso anno, con una serie di incontri e una mostra in occasione del centenario della nascita, ora desiderano coinvolgere ancora più da vicino la comunità.

Tra le iniziative in programma una serie di percorsi espositivi e di studio, tra ottobre e novembre, che si vorrebbe implementare grazie all’adesione di prestatori privati, interessati a condividere le opere di Pino Furlan ed eventualmente anche i loro ricordi, per farli confluire nell'archivio della memoria dell’Ecomuseo Territori del Consorzio culturale.

I possessori di opere del pittore scomparso nel 1987, oltre a chi volesse raccontare i propri ricordi, possono contattare il Ccm al numero 0481474298 o alla mail info@territori.it entro la fine di giugno in modo da consentire gli allestimenti espositivi previsti per l’autunno.

Per il Consorzio e il Comune di Ronchi l’obiettivo rimane quello di “restituire” agli studiosi e agli amanti dell’arte regionale un artista di livello che, in vita, non volle mai autopromuoversi e che si isolò nella “sua” Ronchi dei Legionari accogliendo nel suo atelier solamente i suoi amici artisti, tra i quali devono essere annoverati anche Gigi Castellan, Ignazio Doliach, Leopoldo de Gironcoli, Sergio Altieri e un giovane Giorgio Valvassori.

“Questo – sono le parole dell'assessore alla cultura, Mauro Benvenuto - è un importante progetto che costituisce un'ulteriore attività culturale dell’ente finalizzata alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale locale con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il sapere dell’arte tra conoscenza e cultura”.

Il progetto di valorizzazione, curato da Luca Geroni e Marina Dorsi, dopo le iniziative realizzate nel 2020 centenario dalla nascita (incontri nell’auditorium di Ronchi dei Legionari e on line per ricordare l’artista e una piccola mostra in Villa Vicentini Miniussi, sede del CCM sempre a Ronchi), proseguirà nel corso di questo anno. Lo farà con una serie di eventi e attività a ottobre e novembre, a partire dall’allestimento di percorsi espositivi nella Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, nel Museo della Cantieristica (MuCa) di Monfalcone e in Villa Vicentini Miniussi. Vi saranno collegati degli incontri e delle visite guidate. Grazie ai contatti con il Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia e le scuole sul territorio, si stanno progettando delle attività didattiche negli istituti con laboratori suddivisi per fasce d’età, per gli studenti che, accompagnati da un esperto, potranno ampliare le loro conoscenze anche tramite il principio del "learning by doing". Infine è prevista la realizzazione di un catalogo ragionato delle opere dell’autore.

La collezione più corposa relativa al pittore ronchese è stata acquistata dal Comune di Ronchi ed è composta da 70 quadri, che vanno dal 1951 al 1985. Si tratta di opere provenienti direttamente dalla casa dell’artista, illustrando la produzione artistica degli anni Settanta e Ottanta. L’insieme di dipinti è particolarmente importante, perché permette di comprendere il percorso evolutivo dell’artista dai suoi esordi neorealistici e analitici fino agli ultimi lavori astratti e sintetici in cui il colore assume un ruolo di protagonista assoluto. Molte opere sono però presenti sul territorio grazie alle numerose donazioni a privati da parte del pittore, a piccoli collezionisti e ai numerosi amici artisti. Proprio in virtù delle amicizie dell’artista e della forte attività culturale sul territorio si intende verificare la presenza di documenti, fotografie, altre opere che arricchiscano la proposta di valorizzazione. Si prevede quindi una fase di studio, ricerca, catalogazione delle opere, iniziata già nel corso del 2020, e che proseguirà nel 2021.