Ronchi dei Legionari ricorda 'Il sorriso di Paola'

“Ronchi dei Legionari, la sua storia fra aneddoti e curiosità”: è questo il titolo dell'incontro in programma giovedì 28 aprile, alle 18, all'auditorium comunale “Casa della cultura” di Ronchi dei Legionari. L'iniziativa è promossa dall'associazione “Il sorriso di Paola”, con il patrocinio dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci, per ricordare nel primo anniversario della scomparsa di Paola Peressutti. Paola se n'è andata nell'aprile del 2021 a soli 57 anni. Ronchese doc, si è sempre spesa per gli altri e fin da ragazzina, prima facendo parte dell'Azione cattolica e, poi, impegnandosi nel volontariato e fondando, assieme al marito Giancarlo ed alcuni amici, l’associazione per le adozioni internazionali “I fiori semplici”, contribuendo in questo modo al sostegno dei minori in difficoltà, con alcuni, importanti progetti di accoglienza e di sviluppo internazionale.



Madre di due splendidi figli, anch'essi provenienti da altre nazioni, dopo aver lavorato nell’impresa di famiglia, quella fondata dal padre Amedeo, laurea in lettere alle spalle, aveva coronato il suo sogno e, nell’ultimo decennio, era diventata una stimata insegnante di lettere e storia alla scuola media Leonardo da Vinci, dove ha saputo accogliere, con le sue competenze e la sua dolcezza, tanti ragazzi che porteranno nei loro cuori il suo ricordo.



I relatori della serata saranno i professori Desire Dreos ed Ivan Portelli. Desirée Dreos, appassionata di ricerca storica, ha al suo attivo diversi studi e pubblicazioni inerenti la storia dell'Isontino. E' nel consiglio direttivo della sezione isontina della Società friulana di archeologia fin dalla sua istituzione, mentre dal 2017 è coordinatore di sezione. Ivan Portelli, storico, archivista ed insegnante, ha pubblicato contributi dedicati a vari aspetti della storia istituzionale, culturale e religiosa del goriziano tra Otto e Novecento. Attualmente è presidente dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia e dell'Associazione Culturale Bisiaca.