Ronchi dei Legionari scommette sulla cultura

Una città che investe e scommette sulla cultura. Ben 50mila gli euro impiegati nel 2022, a Ronchi dei Legionari, che si traducono in 250 tra appuntamenti e iniziative di vario genere, con un migliaio di ospiti e una presenza che supera i 10mila spettatori.

Che non è poco per una cittadina di quasi 12mila abitanti. Il bilancio di tanti progetti, piccoli e grandi, inseriti nel grande contenitore di Ronchi Cultura, sono stati presentati dalla responsabile del settore, Daniela Vittori, da Ada Fachin ed Eva Ricupero della biblioteca cittadina.

“Le nuove proposte e le idee messe in campo – ha esordito il sindaco, Mauro Benvenuto - hanno costituito il grandissimo lavoro sviluppato in questo campo da un personale preparato, professionale e molto motivato. Un gruppo di lavoro creativo e unito”.

Elencare tutte le iniziative è impossibile. Alcune delle più rilevanti sono state Noi e la Storia, le grandi mostre dedicate a Pino Furlan e a Lorenzo Furlani, quest'ultima ancora in corso, il “Dantedì”, Primavera in arte, Librinfesta e il Maggio dei Libri.

All'incontro è stato ovviamente messo in risalto il titolo di Ronchi città che legge, riconosciuto per la prima volta nel 2017 e confermato anche per il 2023 e la ricchezza offerta dal “Patto per la lettura”. Ma anche la stretta collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

Tra le altre proposte di successo sono state ricordati: Incontri d'estate in biblioteca, Ronchi Pop, tutta dedicata ai ragazzi, Pittori del territorio e, poi, Autunno da sfogliare e da ascoltare, Nati per leggere e Officine del Territorio.

Insomma un'annata ricchissima e molto seguita. “La passione con la quale si costruiscono tutti gli eventi mi ha subito colpita. Abbiamo pensato ad iniziative che interessassero tutte le fasce d'età - sono state le parole dell'assessore Monica Carta - e che hanno promosso la valorizzazione culturale attraverso la trattazione di temi di rilevanza sociale, storica e quelli riguardanti l'inclusione e i diritti. Pensando molto alle giovani fasce della popolazione”.

La titolare dell'assessorato ha poi spiegato quanto sia importante per l'Amministrazione comunale puntare sull'ampliamento delle conoscenze e dei saperi, offrire momenti di aggregazione e spensieratezza ed attirare bambini e giovani. “La nostra biblioteca è sempre ai vertici del sistema bibliotecario locale - ha commentato Vittori – mentre nell'anno appena trascorso, voglio ricordarlo, non sono mancati i laboratori creativi, le collaborazioni con le scuole per i progetti di lettura in italiano o sloveno e le collaborazioni con i centri estivi”.