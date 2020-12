Ronchi dei Legionari, una borraccia ecologica a tutti gli allunni

"Oggi è stata donata ai vostri figli una borraccia in tritan (materiale ecologico resistente agli urti/trasparente/resistente ai lavaggi, 100% riciclabile)", scrive alle famiglie il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet. "La consegna era prevista a tutti gli alunni delle scuole elementari del nostro Comune al rientro delle vacanze di Carnevale 2020. Come sapete, però, le scuole erano state chiuse a causa del lockdown. Con questo gesto, auspico che l’anno scolastico possa svolgersi senza interruzioni, e che la nostra vita, quella delle nostre famiglie e dei nostri figli, seppure con le precauzioni e cautele del caso, possa tornare quanto prima alla normalità".

"Questa borraccia riporta lo stemma del nostro Comune e potrà essere personalizzata scrivendo il nome e cognome con pennarelli indelebili, oppure con un adesivo. Questa borraccia vuole essere uno stimolo educativo a non usare bottiglie di plastica usa e getta, evitando sprechi, riducendo i rifiuti, ed evitando di produrre ulteriore plastica, inoltre lo stemma del Comune vuole identificare la nostra comunità, la sua identità e la nostra grande storia".

"Ognuno di noi ha il dovere di non inquinare, di non sporcare, di lasciare il nostro ambiente più pulito possibile, lo dobbiamo fare anche per le future generazioni, e per fare crescere una coscienza ecologista che ponga la salvaguardia del nostro ambiente tra gli obiettivi fondamentali della nostra società. Questa borraccia, da tenere nello zainetto, vuole anche essere un invito a bere l’acqua erogata dai nostri rubinetti, del nostro acquedotto, che risulta essere una delle migliori acque, come attestato dalle analisi che costantemente vengono effettuate dalla nostra società partecipata Irisacqua e che la collocano alla pari delle più note marche di acque minerali che si trovano nei supermercati", conclude il sindaco.