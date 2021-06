Ronchi, ecco il calendario degli Incontri d'estate in biblioteca

Terza settimana, a Ronchi dei Legionari, per l'edizione numero 22 di “Incontri d'estate in biblioteca”. Il bilancio, sino ad oggi, è più che lusighiero e le otto serate che sono state proposte dalla biblioteca e dall'assessorato comunale alla cultura hanno quasi sempre ottenuto il tutto esaurito.

Lunedi 28 giugno, alle in piazzetta Francesco Giuseppe, approda “Immagini di danze e colori”, con Luca Sacher al pianoforte e con musiche di Aleksandr Scrjabin, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven.

Mercoledì 30, ancora, ecco arrivare il “Vocal Cocktail”, con un repertorio interamente dedicato alla musica italiana. È un gruppo vocale a cappella che nasce nel 1995, con il nome di Gruppo Vocale Ansibs. Nel corso degli anni il gruppo si è esibito in Italia e all'estero, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, meritando sempre grandi riconoscimenti. Protagonisti Cristina Braida e Manuela Buttignon, soprano, Mariachiara Carpenetti e Cristina Delnegro, contralto, Giulio Tavian e Franco Petracco, tenore, Fulvio Turra e Fabio Alessi, basso, direttore artistico Mariachiara Carpenetti.

Giovedì 1 luglio, sempre alle 21.15, viene proposto “Il Vecchio e il Mare”. Sul palcoscenico due attori, Stefano Paradisi e Luisa Vermiglio ed un musicista, Giovanni Maier. “Il Vecchio e il Mare” è stato scritto nel secondo dopoguerra, quando Hemingwey tornò a Cuba per la seconda volta per dedicarsi alla pesca del marlin. Fernanda Pivano racconta che l’autore avrebbe voluto farlo leggere, pertanto forse per lo stesso Hemingway la forma del reading era la più adatta a rappresentare il suo testo. Giovedì, questa volta in piazza della Concordia, il “Teatro Armonia”, assieme al Gruppo teatrale “Amici di San Giovanni”, presentano “Sempre alegri mai passion”, spettacolo brillante a leggio, in dialetto triestino, di Giuliana Artico, con la regia di Giuliano Zannier.

Uno spettacolo nato nel chiuso del lockdown, una lingua inventata ma piena di sonorità familiari per raccontare storie mirabolanti che negli anni hanno conservato tutto il loro umorismo e comicità. Gli interpreti sono: Giuliana Artico, Giorgio Fonn, Anny Noventa, Laura Salvador e Giuliano Zannier.