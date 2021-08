Ronchi incontra la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia

Il ruolo di Ronchi dei Legionari in settori chiave come la cultura, le politiche socioassistenziali, la multiculturalità e la tradizione dei gemellaggi. Sono stati questi gli argomenti del vertice, svoltosi nei giorni scorsi nel palazzo municipale, tra i neo eletti presidente e vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, Alberto Bergamin ed Elisabetta Feresin, il sindaco, Livio Vecchiet, l'assessore alla cultura, Mauro Benvenuto e il presidente della commissione cultura e sport, Renato Chittaro.

Un incontro per porre le basi su quella che, entrambe le parti auspicano, possa essere una forte e proficua collaborazione. Un'intesa che vada, poi, nella direzione di un'unione territoriale che permetta all'isontino di risaltare e di affermare tutte le proprie peculiarità e ricchezze.

“La città è impegnata nella valorizzazione storica e nella crescita degli eventi culturali – ha detto il primo cittadino – e penso che la progettualità, qui come in altri settori, possa trovare nella Fondazione un interlocutore forte ed attento alle nostre esigenze. Siamo sempre stati sostenuti e voglio ringraziare la presidente uscente, Roberta Demartin per questo, ma credo che la sinergia possa essere sempre più palpabile ed è per questo che ho voluto invitare Bergamin e Feresin a questo incontro conoscitivo, dal quale siamo usciti tutti molto soddisfatti e appagati”.