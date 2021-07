Ronchi, la biblioteca si conferma al vertice del sistema isontino

La biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari continua a essere al vertice del sistema isontino. Prima tra le 39 strutture pubbliche e private che fanno parte della realtà che si sviluppa, in parte, anche nel territorio isontino.

I numeri dell'attività del primo semestre parlano da soli. I prestiti locali, alla Sandro Pertini, sono stati 13.251. Segue Monfalcone con 11.364. Ma non solo. Gli interprestiti in uscita sono stati 3.370, quelli in entrata 2.704, mentre 8.802, 1.144 quelli più attivi tra gli scaffali. E sempre in questi primi sei mesi si sono aggiunti 70 ulteriori iscrizioni, segnale inequivocabile della qualità della dotazione libraria e dei tanti servizi offerti.

Sono state 2.683 le prenotazioni locali e 2.016 quelle da Opac. Numeri importanti che pongono Ronchi dei Legionari in vetta alla classifica e che danno vigore al titolo di “Città che legge” detenuto ormai da parecchi anni. Con una popolazione che solo sfiora i 12mila abitanti è qualcosa che dona grande soddisfazione.

“Oltre agli eventi che vengono curati nel corso di tutto l'anno – sono le parole dell'assessore Mauro Benvenuto - la nostra biblioteca continua inesorabilmente ad essere la più proficua come prestiti dell'intero sistema bibliotecario. Questo è anche il frutto del continuo lavoro sulla promozione della lettura. Proprio com'è stato fatto di recente grazie all'illustratore Marco Somà, con la cooperativa La Collina e con le per i più piccoli in italiano e sloveno”.

Da qualche giorno, poi, l'orario è stato ampliato. La Sandro Pertini è aperta i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, il martedì dalle 15.30 alle 19, il giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12. “Questi dati che, come si vede, staccano tutti – aggiunge il sindaco Livio Vecchiet – sono il risultato del grande lavoro del nostro assessore e, va detto, anche della passione del nostro personale che svolge tutto sempre con grande entusiasmo anche al di là dei limiti d'orario. Dimostra un senso di appartenenza che va messo in risalto”.