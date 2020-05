Ronchi, la Villa romana sbarca sul web

In linea con quanto promosso dal Ministero dei beni culturali in riferimento alla bellezza del patrimonio culturale italiano attraverso dei tour virtuali, anche l’assessorato alla cultura del Comune di Ronchi dei legionari approda nel web. "L’idea di esplorare da casa il nostro complesso archeologico ha suscitato in noi l’input per conoscere il Dvd creato in occasione dell’apertura dell’Antiquarium nel 2012", spiega l'assessore alla cultura Mauro Benvenuto.

“Il complesso archeologico venne individuato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso in seguito a lavori per l’acquedotto e fu messo in luce e restaurato nel corso di diversi interventi, fino al 2007. Le strutture appartengono a una villa rustica di età romana, di cui è stata scavata solo la porzione orientale, poiché la restante parte ricade nello spazio demaniale dell’aeroporto, edificata e ristrutturata in più fasi, tra la metà del I secolo a.C. e il III secolo d.C.e infine distrutta da un incendio".

"Un importante patrimonio culturale artistico-archeologico presente nel nostro territorio che abbiamo il dovere, nei confronti della nostra storia e del nostro futuro, di mantenere, valorizzare e conservare e far conoscere al vasto pubblico", continua Benvenuto. "Accedendo dal sito del Comune di Ronchi dei legionari alla sezione Villa romana nella pagina principale ci si immerge nel coinvolgente filmato, Luoghi di vita rurale. La villa romana di Ronchi dei Legionari. Una realizzazione che è stata effettuata grazie a un progetto co-finanziato dall’Unione Europea e realizzato nel 2011 dal comune in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia".

"Per la riproduzione nel web devo ringraziare per la disponibilità Simonetta Bonomi, la sopraintendente per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio del Fvg. Inoltre un ringraziamento doveroso al nostro personale dell’ufficio informatico che, come ogni volta, ci supporta nella nostre iniziative", conclude l'assessore.