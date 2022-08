Ronchi, numeri da record per la biblioteca comunale

Ancora numeri importanti. Sono quelli che riassumono l'attività della biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari nei primi sei mesi dell'anno. Da gennaio a giugno la Sandro Pertini ha collezionato numeri da record. Attestandosi ancora una volta al primo posto a livello isontino: 14.551 prestiti, 2.259 interprestiti in entrata e 3.191 in uscita, 8.218 utenti, 59 nuovi iscritti, 1.477 prenotazioni locali e 2.644 da sistema Opac.

La struttura cittadina aveva chiuso il 2021 attestandosi in vetta tra tutte le 39 realtà che fanno parte del sistema isontino. Questo, va detto, per la prima volta negli ultimi dieci anni. Su un totale di 121.333 prestiti locali dell'intero sistema, infatti, la Sandro Pertini ne aveva fatti 27.789. Nel 2020 erano stati 26.834. Il trend, nel 2022, è ancora migliore.

Oggi come oggi, poi, essa conta un patrimonio che sfiora i 95 mila volumi, segnalata a livello nazionale tra le prime dieci biblioteche delle comunità tra i 10 ed i 20mila abitanti e ha visto riconosciuto il suo ruolo di promozione e conoscenza del libro anche con il premio Città che Legge.

“Attraverso l’organizzazione di appuntamenti con le scuole ed i bambini in particolare e, durante tutte le rassegne culturali con le presentazioni di autori locali e nazionali – commenta l'assessore, Monica Carta - è stata creata un’assidua e proficua frequentazione che la pone ai vertici non solo regionali. La biblioteca, fiore all’occhiello della nostra comunità, garantisce la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città, la diffusione della conoscenza, l’accesso all’informazione e lo sviluppo professionale e culturale dei propri cittadini”.

Numerose sono state e sono le iniziative che hanno avuto lo scopo di promuovere la lettura, alcune a cadenza giornaliera, altre inserite in attività strutturate di tipo culturale e laboratoriale. “La quotidiana esposizione di consigli di lettura su banchetti per bambini e adulti – continua - è un’iniziativa che ha conseguito un apprezzabile successo. Al piano terra vengono esposti libri relativi ad uno specifico argomento e, nell’ultimo periodo, è stato valorizzato l'oroscopo letterario attraverso la conoscenza di autori appartenenti al segno zodiacale del mese, il tutto arricchito da eleganti segnalibri con il simbolo zodiacale e una frase di uno scrittore o scrittrice”.

La sfida di lettura della biblioteca, rivolta a bambini e adulti e denominata “Bibliochallenge” è stata apprezzata dai numerosi utenti. Obiettivo di questa iniziativa, oltre ad implementare il numero di libri letti, è stato quello di arricchire le letture con autori e generi diversi. Sono stati preparati inoltre alcuni pacchetti di libri a sorpresa in italiano e in sloveno sia per bambini, sia per adulti. Nel corso dell'estate si è sviluppato “Nel giardino delle storie strampalate”: dieci incontri di letture rivolti ai bambini da 0 a 3 anni, e a bambini dai 4 agli 8 anni declinate in giornate diverse a seconda dell’età. Le letture sono state animate da lettori volontari e arricchite con piccoli laboratori creativi.

“Da questa consapevolezza parte il mio lavoro. Quelle elencate – ha aggiunto - sono solo parte delle attività organizzate dalla nostra biblioteca, frequentata da assidui e fidati lettori, spesso plurilingue e dotata di professionisti con elevate competenze. La cultura è fondamentale per lo sviluppo della città, al pari dei servizi, delle opere pubbliche e di ogni altra componente della macchina comunale”.