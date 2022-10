Ronchi, prosegue il calendario di 'Noi e la storia'

Ancora due appuntamenti, a Ronchi dei Legionari, per “Noi e la storia. Sguardi e racconti da un passato in comune”, promossa dalla biblioteca Sandro Pertini e dall'assessorato comunale alla cultura ed inserita nel contenitore di Ronchi cultura. Tutti gli appuntamenti si sviluppano all'auditorium “Casa della cultura”, con inizio alle 18.30.

Venerdì 21 ottobte è in programma la presentazione del libro “Le origini e il successo dei droni italiani – Furio Lauri, la Meteor e “quelli di Ronchi”, realizzato da Carlo Siardi, il quale dialogherà con Giovanni Aviani Fulvio. Era il 20 marzo del 1947. Qualcosa come 75 anni fa nasceva, a Ronchi dei Legionari, la Meteor Costruzioni Aeronautiche. Quella che, oggi, è Leonardo, realtà di prim'ordine nella progettazione e nella produzione di velivoli senza pilota e simulatori di volo. Artefice di quella neonata avventura industriale fu Furio Lauri, uomo di grande lungimiranza, professionalità e passione.

Ultimo appuntamento, lunedì 24 ottobre, con la presentazione del libro “Il dirottamento di Ronchi”, di Marco Barone, presentato da Luca Perrino. Cinquant'anni fa, il 6 ottobre del 1972, si consumava all'aeroporto di Ronchi dei Legionari quello che fu primo dirottamento di un volo civile avvenuto in Italia. Quello di un Fokker 27 dell'Ati, Aerotrasporti italiani, diretto a Bari. Furono ore ad alta tensione all’aeroporto cittadino. Protagonista un ex paracadutista, Ivano Boccaccio. Chiese un riscatto di 200 milioni di lire ed un salvacondotto per l'estero. Iniziò una lunga trattativa telefonica. L’equipaggio e i passeggeri riuscirono a mettersi in salvo.

I tanti appuntamenti, tra gli altri, sono realizzati grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, dell'Istituto friulano per la storia del movimento di Liberazione, del Centro studi turismo e cultura di Gorizia, de “I Ferai de la rosta” di Sagrado e del Consorzio culturale-Ecomuseo Territori.

Dal 27 ottobre parte una nuova edizione di “Autunno da sfogliare e da ascoltare”.