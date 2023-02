Ronchi, tirocini alla biblioteca Sandro Pertini

Ronchi dei Legionari continua ad attirare l'attenzione delle scuole, interessate a far svolgere qui l'attività obbligatoria prevista per la formazione degli alunni. Così, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale ha detto sì alla richiesta del polo liceale statale Dante Alighieri di Gorizia per lo svolgimento, alla biblioteca Sandro Pertini, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola lavoro.

A tal fine è stata approvata una convenzione ed è stato dato mandato al responsabile del servizio cultura di predisporre gli adempimenti necessari all’avvio dei progetti formativi. Un’attività formativa curricolare obbligatoria per gli studenti del triennio finale di tutti gli indirizzi delle scuole superiori di secondo grado, per ammontare di 90 ore complessive (nel triennio) per i licei.

Tali percorsi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. Un'occasione importante, anche nella prospettiva di un prossimo inserimento, auspicabile, nel mondo del lavoro. Molti saranno gli impieghi concreti alla Sandro Pertini, in particolar modo verso una sempre maggiore promozione della lettura.

Come viene fatto ormai da molti anni in quella che è la biblioteca più frequentata del sistema isontino. Si vuol centrare l'obiettivo di favorire l’inserimento di studenti in stage nei servizi comunali e ciò al fine di collaborare e contribuire allo sviluppo e potenziamento dei processi formativi riguardanti gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali del sistema comunale.

“Da anni, ormai, lavoriamo in questa direzione, sia con le scuole superiori, sia con le università della nostra regione. Questa opportunità di evoluzione e sviluppo, anche in relazione al processo di organizzazione e razionalizzazione dei procedimenti in capo ai diversi settori interessati, costituisce, voglio sottolinearlo – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto - un interessante percorso formativo anche per il personale interessato nel progetto stesso”.

Nel passato era stata firmata una convenzione per attività di tirocinio formativo e di orientamento, proposta dall’Istituto statale di istruzione superiore Gabriele D’Annunzio di Gorizia.