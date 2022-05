Ronchi, ultimi appuntamenti per il Maggio dei Libri

Ultimi due appuntamenti, a Ronchi dei Legionari, per il “Maggio dei Libri”, iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale, inserita nel contenitore di “Ronchi Cultura” e con la collaborazione del Consorzio culturale-Ecomuseo Territori.

Mercoledì 25, alle 18.30, all'auditorium “Casa della cultura”, lo storico e ricercatore, Fabio Degrassi, presenterà “Biblioteca Sandro Pertini. Non solo biblioteca ma anche Knjižnica”. Nel 2021 la bibliotca ha festeggiato i 30 anni dal suo trasferimento nell'attuale sede di androna Palmada. Fu inaugurata dall'allora sindaco, Enzo Novelli, il 26 gennaio del 1991.

Un lungo periodo che ha significato la vera e propria “rivoluzione” e lo sviluppo della struttura dedicata a Sandro Pertini. Era il 26 gennaio del 1991 quando, a conclusione dei lavori di ristrutturazione di un edificio risalente alla fine del ’700, si provvide al tradizionale taglio inaugurale del nastro tricolore. Protagonista, tra gli altri, Vera Fragiacomo che, con grande passione e tenacia, è riuscita a portare questa biblioteca a livelli altissimi tanto da essere riconosciuta prima in regione per qualità ed efficacia.

Alla fine dell’Ottocento il Comune volle destinare un intero consistente fabbricato, ubicato alla fine di via Municipio, l’attuale via Roma, a scuola pubblica e nel 1912 edificò in via Trieste, oggi via Gabriele D’Annunzio, una scuola adeguata alle nuove esigenze d’insegnamento. Negli anni cinquanta del secolo scorso con il rinnovamento della società, derivante dal nuovo clima di libertà, le necessità della popolazione si orientarono anche verso la cultura che entrò a fare parte dei bisogni primari della collettività. Esistevano già a Ronchi delle biblioteche ad indirizzo privato e rappresentavano piccole raccolte di testi, gestite in modo“familiare” per lo più dalle parrocchie, dal dopolavoro delle aziende o da enti morali comele associazioni ricreative-culturali, dai partiti politici e anche dalla Lega Nazionale. Nel 1953 il Comune istituì un “servizio di audiolibri per il costituendo centro di lettura” ed era questo il primo passo per la realizzazione di una biblioteca pubblica.

Solo nel dicembre del 1965 fu inaugurata e quindi aperta la Biblioteca comunale ospitata nei locali della casa del medico condotto. Domenica 12 dicembre 1965 venne ufficialmente inaugurata la biblioteca che, allora, aveva sede in via Duca d'Aosta.

La rassegna si concluderà venerdì 27 maggio con “A sud nessun nord”, incontro con Vieri Peroncini ed Antonello Bifulco, in dialogo con Nicola Skert.