Ronchi, ultimo appuntamento all'insegna della cultura slovena

Mercoledì 15 febbraio si chiude la bellissima e unica esperienza di “Ronchi in Slo(ve)/ Slo(ve) Ronche”, una serie d'incontri, all’auditorium e in biblioteca, messi in cantiere dall’assessorato alla minoranza linguistica e dalla Sandro Pertini.

Che Ronchi dei Legionari sia il faro della cultura slovena nel territorio lo hanno riconosciuto tutti, anche in occasione della serata inaugurale di questa nuova rassegna. Qui lo sportello c’è e funziona. Qui le associazioni ci sono ed hanno un ruolo importante. A parlare della cultura come costruttrice di ponti è stata la senatrice Tatjana Rojc, la quale ha sottolineato la forza etica della comunità ronchese nella custodia di questo valore ed ha lanciato un appello volto alla ricerca di nuovi spazi per una sede adeguata da destinare all'associazione dei genitori.

“Questa è una realtà importante e molto attiva – ha detto – e voglio esortare l’amministrazione comunale a trovare dei nuovi ed adeguati spazi dove svolgere le tante occasioni di confronto, le diverse iniziative ed accogliere i ragazzi e le loro famiglie”.

Anche il sindaco di Doberdò del Lago Fabio Vizintin è intervenuto per ringraziare quanti si prodigano per continuare a far vivere la lingua slovena nelle comunità della Bisiacaria. L’associazione dei genitori della scuola materna ed elementare con lingua d’insegnamento slovena di Vermegliano, nasce nell’anno 1996 per sostenere e promuovere lo sviluppo del relativo polo scolastico, proponendosi anche come anello di congiunzione tra l’istituzione scolastica ed il territorio di riferimento.

Nel tempo è diventata uno dei punti di riferimento, non solo per la comunità slovena, ma anche per una fetta della popolazione italiana che ha scelto di praticare la multiculturalità attraverso un percorso educativo con lingua di insegnamento slovena per i propri figli. Ha provveduto per i primi quattordici anni di attività al servizio di trasporto scolastico autogestito, a garantire la frequenza scolastica ad alunni provenienti da diversi Comuni.

L’anima artistica dell’associazione conta su due gruppi corali “Starši Ensemble” e “Otroški Zbor Romjan” e due gruppi musicali “Romjanski Muzikanti” e gli “Alga”. Vengono organizzati laboratori espressivi per bambini, conferenze su temi specifici, corsi di sloveno per i genitori, manifestazioni culturali, musicali e sociali. Mercoledì 15, alle 20, l’associazione dei genitori presenta “Luna Canta”, concerto del coro Ensemble Romjan e del coro Ermes Grion, diretti da Silvia Pierotti e Denise Marcuzzi.