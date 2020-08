Rondoni e Villalta a Lignano per padre Maria Turoldo

“L’amore e la poesia: da Dante a domani” è il filo rosso della conversazione che vedrà protagonisti due autori e poeti di riferimento del nostro tempo, Davide Rondoni e Gian Mario Villalta, questa sera - martedì 18 agosto - a Lignano Sabbiadoro, nel Duomo dedicato a S. Giovanni Bosco alle 21.15: sarà il gran finale del cartellone “Frammenti d’infinito. Custodi della bellezza”, il ciclo di incontri ideato e curato dal Centro Studi Padre Turoldo. A scandire il dialogo saranno le letture delle voci giovani di Lignano, mentre le musiche sono a cura del Maestro Daniele Parussini, organista e compositore, responsabile della sezione musicale del Centro studi padre David Maria Turoldo.



La forza della poesia e la forza del canto, quindi, al centro del dialogo in programma questa sera, nell’incontro promosso in sinergia con la Fondazione Pordenonelegge: ancora un’occasione preziosa per tornare sui temi cari a Padre Turoldo ed esplorare il tema dell’amore, la vera spinta che induce Dante a intraprendere il suo meraviglioso viaggio dagli inferi al cielo. Poesia, musica e spiritualità come tramite per addentrarsi nella visione profetica di Padre Turoldo, per conoscere e approfondire la sua pionieristica “teologia” sull’uomo e l’ambiente che lo ospita.

Si partirà da Dante e dal “miracolo” dell’amore che nella Divina Commedia è ovunque e pulsa in forma terrena e divina, passionale e familiare, per transitare sino al nostro tempo e superarlo, in uno sguardo prospettivo verso il futuro che verrà, e che mai come in questo momento diventa necessario indagare e interpretare in chiave “amorevole” e solidale, ciascuno offrendo un suo valore aggiunto per superare l’indifferenza e la crisi che può portare al collasso il pianeta e l’umanità. D’altra parte, è questo uno dei temi cari a Turoldo così come a molti autori d’ogni tempo, da San Francesco e Leopardi, e in Friuli da Pasolini a Morandini, a Biagio Marin, tutti fortemente impegnati contro l’indifferenza. Nel corso dell’incontro, ancora una volta si aprirà una piccola “video finestra” dedicata a Padre Turoldo e alle sue parole, preziose per entrare meglio negli argomenti che saranno affrontati.