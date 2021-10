Rosa Cantoni 'Giulia', poesie di lotta, di affetti e di sorellanza

Per chi l'ha conosciuta e amata è semplicemente Rosina, per quanti hanno imparato a conoscerla come protagonista della Resistenza friulana è Giulia, il nome di copertura che usava da staffetta partigiana. Due identità a cui corrisponde, però, un unico e coerente sentire personale, mantenuto incrollabile fino al 2009, anno della sua scomparsa. È con il volume “Rosa Cantoni 'Giulia', poesie” che l'ANPI sezione “Città di Udine” vuole ricordare e rendere un tributo di affetto e riconoscenza a questa figura di donna, che ha improntato la sua vita, nel privato e anche in vesti istituzionali, all'impegno per la democrazia, per la diffusione dei valori antifascisti e di equità sociale, e che si è fatta, dopo il ritorno dai campi di concentramento di Ravensbrück e Buchenwald, memoria attiva della Resistenza. La raccolta di poesie - che propone alcuni scritti custoditi dal nipote Giovanni e rimasti finora inediti - vuole porsi come un passaggio del testimone alle nuove generazioni, e in particolare alle ragazze e alle donne, consegnando un patrimonio di valori e di sentimenti da coltivare nella società del futuro. La pubblicazione sarà presentata venerdì 29 ottobre, alle ore 20.30, nell'aula 9 di palazzo Garzolini Di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, a Udine.



La serata permetterà agli spettatori di compiere un viaggio emozionale nella dimensione umana e intellettuale di Rosa Cantoni. Le sue poesie – sempre ispirate alla libertà, alla pace, alla giustizia sociale e all'emancipazione femminile – saranno lo spunto per restituire un profilo biografico e spirituale dell'autrice. L'incontro sarà aperto da, presidente della sezione Anpi “Città di Udine” e componente del Coordinamento Nazionale Donne ANPI, e vedrà subito l'intervento dell'onorevole, presidente della Fondazione Nilde Iotti, in collegamento da remoto. Interverrà, poi, il professor, direttore del Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell'Università degli Studi di Udine. A condurre, quindi, il pubblico tra i versi di Rosa Cantoni e le pagine del libro saranno, che ha curato il coordinamento editoriale insieme a, e la poeta, che ha tradotto le poesie dal friulano in italiano. Come le rime e le emozioni da esse evocate, inoltre, si siano trasformate in immagini visive sarà spiegato da, autore delle illustrazioni, e da, che si è occupato della parte grafica. L'incontro sarà coordinato dalla giornalista“Rosa Cantoni 'Giulia', poesie” ripercorre la vicenda umana e politico-culturale dell'autrice attraverso i suoi componimenti in versi, alcuni dei quali sono presentati al pubblico, su concessione del nipote Giovanni, per la prima volta in questo volume. La scrittura ha accompagnato tutta la parabola esistenziale di Rosa Cantoni dando voce alla sua anima profondamente antifascista e democratica: dalle lotte in fabbrica negli anni '40, al secondo conflitto mondiale, alla deportazione in Germania; poi nel secondo dopoguerra, dall'impegno nel sindacato alle esperienze nell'ANED e nell'ANPI. L'opposizione al nazifascismo, la tutela dei diritti civili e lavorativi, l'esortazione alla partecipazione delle donne al movimento di liberazione e quindi alla costruzione di una società nuova sono i temi che permeano la sua poetica, come già si possono ritrovare negli appelli, nei volantini e negli articoli scritti per il giornale clandestino “La donna friulana”, di cui fu direttrice dall'autunno del 1944 fino alla sua prigionia. Nella raccolta, questi argomenti, si vanno ad affiancare a una materia più privata e intima come nei poemi dedicati alla madre o ai fratelli e acquistano maggiore intensità, perché i versi sono in friulano, lingua materna e del cuore.La pubblicazione si compone di due sezioni: la prima incentrata sulle poesie di lotta e di affetti, la seconda propone liriche di sorellanza, indirizzate alle donne come sprone a continuare il cammino verso una società in cui siano attuati i principi di pari opportunità e uguaglianza. Il libro è arricchito, inoltre, dalla traduzione delle poesie in italiano, nell'intento di rendere fruibile il testo anche a chi non conosce la lingua friulana, e da illustrazioni ispirate alle immagini evocate dai versi. Completano il volume le riproduzioni fotostatiche dei manoscritti originali di Rosa Cantoni.L'evento è organizzato dall' ANPI di Udine in collaborazione con Fondazione per il Riformismo FVG e gode del patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e ha ricevuto il sostegno di Comune di Udine, Coop Alleanza 3.0 e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.. A causa del numero limitato dei posti, è necessario confermare la propria presenza telefonando allo 0432.504813 o mandando una e-mail ad anpiudine@gmail.com.