Rudi Pavsic al Kulturni dom di Gorizia

Sabato 27 giugno 2020 alle ore 18.30, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), sarà ospite, nell’ambito dei tradizionali “Incontri con l’autore”, Rudi Pavšič, autore del libro “Izbral sem srednjo pot” (Ho scelto la via di mezzo), edito dalla casa editrice “ZTT – EST” di Trieste (2020). Nell’occasione interverranno oltre all’autore, il primo presidente della Repubblica di Slovenia, Milan Kučan, la senatrice Tatjana Rojc e lo scrittore Marjan Žiberna.



Nato a Gorizia nel 1952, Rudi Pavšič è stato fin da giovane attivo nelle organizzazioni slovene nonché membro del Partito socialista italiano (PSI). Ha lavorato come giornalista professionista presso il quotidiano Primorski dnevnik, presso l'agenzia televisiva Alpe Adria e il settimanale Novi Matajur di Cividale del Friuli. È stato inoltre presidente provinciale della ZSKD - Unione dei Circoli Culturali Sloveni di Gorizia. Nel 1997 è stato eletto presidente regionale della SKGZ, organizzazione apicale degli sloveni in Italia, ruolo che ha ricoperto fino allo scorso anno.



L'iniziativa è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, dall’Unione culturale economica slovena (SKGZ) e la casa editrice “ZTT – EST” di Trieste. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.



Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: +39 0481 33288; info@kulturnidom.it