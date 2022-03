Rush finale per la Festa della Poesia e della Letteratura, che nel weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo a Trieste culminerà con le premiazioni del XVIII Concorso Internazionale di Poesia e Teatro “Castello di Duino”, cui parteciperanno circa 400 tra giovani autori e loro amici o parenti. Le premiazioni, suddivise per sezione (poesia, teatro e progetti scolastici), si terranno in diversi luoghi di Trieste e saranno accompagnate da letture poetiche, messe in scena teatrali e tanta musica. Il tema su cui si sono cimentati quest’anno oltre 2000 giovani autori da tutto il mondo e poco meno di un centinaio di scuole è “Mi manchi tanto/ Nostalgia” (I miss you so much/Nostalgia), un omaggio all’ideatrice del Concorso, Gabriella Valera Gruber, da parte dei suoi cari che l’hanno voluto portare avanti in suo nome e a sua memoria.

Nella mattinata di sabato 19, alle 11, nella sala Bobi Bazlen del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” (via Gioacchino Rossini n° 4), è in programma la cerimonia di premiazione delle sezioni Teatro e Giovani poeti del Concorso: i partecipanti potranno assistere alla recita delle pièce teatrali e alla lettura delle poesie dei giovanissimi poeti segnalati. La cerimonia sarà arricchita da momenti musicali con il trio di clarinetti e chitarra composto da Cristiano Velicogna, Barbara Gruber e Mario Frullani. Nel pomeriggio, alle 15, in Sala Saturnia (Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n° 3), si proseguirà con la cerimonia di premiazione della sezione Progetti scuola del Concorso, con la lettura delle poesie dei vincitori. Anche in questo caso non mancherà la musica, con il percussionista Francesco Neri al vibrafono. Infine domenica 20 marzo alle 15, in Sala Tommaseo presso l’Hotel NH (Corso Cavour n° 7) ci sarà la cerimonia di premiazione della sezione Poesie del Concorso, con la lettura dei versi dei vincitori e dei segnalati e momenti musicali con il duo Mery’s Key, composto da Mery Bertòs (voce) e Kevin Reginald Cooke (basso elettrico). Per partecipare a tutti gli incontri è richiesto il Green Pass rafforzato e la mascherina Ffp2, come da normativa. Prenotazioni via mail a castelloduinopoesia@gmail.com indicando nome, cognome e telefono.