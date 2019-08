Saldi, onesti, superstiziosi

Esseri fantastici, credenze tendenti al soprannaturale e ritualità legate al ciclo agreste sono da sempre protagonisti celati della nostra terra. Uno dei primi a realizzarne uno studio esaustivo e sorprendente – per i tempi - fu il gemonese Valentino Ostermann (1841-1904), il primo studioso friulano di folclore in assoluto. Il suo capolavoro La vita in Friuli ritorna in libreria dopo decenni di assenza in una versione in unico volume di 500 pagine ristampata da Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone, che negli ultimi anni sta realizzando una meritoria operazione di recupero di alcuni dei testi ‘sacri’ (nel senso di fondamentali) della nostra terra.



Un pioniere della ricerca

Sottotitolato ‘usi, costumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari’, uscì per la prima volta nel 1894 per l’editore Del Bianco di Udine come frutto di decenni di studi, di storia dell’arte e folclore e di ricerche archeologiche. Nato a Gemona nel 1841, Ostermann aveva partecipato agli ideali risorgimentali e allo sforzo messo in atto per ricostruire il tessuto culturale del Friuli postunitario. Ricercatore positivista, insegnante per decenni, fu anche tra i collaboratori del pioneristico Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. Dopo la raccolta dei Proverbi friulani (“dalla viva voce del popolo”) e quella delle Villotte friulane, il suo capolavoro La vita in Friuli sintetizza i tanti contributi realizzati nel corso del tempo anche per pubblicazioni locali e con un’ampia saggistica.



Osservazioni ‘sul campo’

Riedito in versione ‘restaurata’ nel 1940, il libro è il primo quadro organico complessivo della cultura popolare in Friuli, rivolta anche alla dimensione storica, attraverso l’utilizzo della documentazione d’archivio allora nota, riferita comunque a materiali storici tuttora utilizzati, come i processi dell’Inquisizione. Il quadro della cultura popolare è tracciato utilizzando schemi all’epoca non consueti, come le cosmologie, o ‘etnoscienze’, i sistemi di credenze cristallizzati nella cultura tradizionale intorno ad astri, piante, animali, fenomeni naturali... Nuovo, oltre all’impianto positivistico-evoluzionistico, anche lo sforzo di ricerca, di raccolta sistematica e di osservazione ‘sul campo’.



“Pregi e difetti” dei friulani

Diviso in dodici capitoli, il libro parte dalla cosmografia per affrontare usi, credenze e pregiudizi diffusi in un territorio agricolo, affrontando il tema della superstizione legato agli animali e all’uomo nelle diverse fasi della vita. Ampio lo spazio dedicato a riti, malefici e stregonerie, piante e giornate benevole e malevole, con tanto di santi protettori, ma anche di streghe, benandanti, aganis, krivapete, cjalcjuts, vencui e guriuts e tutto il pantheon di creature magiche del territorio.



Rivolgendosi direttamente “al popolo friulano”, nella prefazione dell’aprile 1984 Ostermann dichiarava di non aver mai “incensato i potenti”, né “blandite le basse passioni dei volghi”. “Sono restato quindi – scrisse - sempre oscuro e sconosciuto. Ho studiato però con affetto profondo il mio caro Friuli, ed ho voluto mostrare francamente i pregi ed i difetti di codeste forti popolazioni, perché tanto questi come quelli riescano d’esempio ad esse e ad altri; mi dirò pago se i miei compatrioti apprezzeranno almeno il mio buon volere”.