Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei due volumi su “San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire” curato dal Professor Cesare Scalon e edito dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, di cui Scalon è Presidente, e da Gaspari Editore.



Sono intervenuti, oltre all’autore, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’Arcivescovo di Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato, la Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, il prof. Attilio Maseri e l’Assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot.



La pubblicazione in due volumi, promossa dall’Istituto Pio Paschini e dal Dipartimento dell’Università degli studi di Udine e realizzata grazie ai finanziamenti del Comune di Udine, dell’Arcidiocesi, della Fondazione Friuli, dal Rotary di Udine Nord e del professor Attilio Maseri, raccoglie contributi accademici su quella che per secoli è stata una delle principali chiese della nostra città, riconosciuta come monumento nazionale nel 1902 e ora quasi dimenticata.



Nell’intenzione di chi ha promosso il progetto, i volumi che oggi vedono la luce sono solo la conclusione di una prima fase di studio e di ricerca che si proponeva innanzitutto di ricostruire la storia e di motivare l’importanza dal punto di vista storico artistico e culturale della chiesa di San Francesco. I contributi raccolti in questi volumi e la splendida sequenza di immagini fotografiche che li correda vogliono condividere con un pubblico più vasto di lettori la straordinaria bellezza di questo monumento che abbiamo ricevuto in eredità dal passato. La pubblicazione, inoltre, si propone di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli amministratori locali e regionali e delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio culturale sulla necessità e l’urgenza di porre mano a lavori di restauro che valorizzino l’edificio e recuperino nella sua totalità il vasto patrimonio pittorico medievale custodito nella chiesa.Al volume “San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire” - che vede la luce dopo due anni di studio e di ricerca portato avanti in mesi particolarmente difficili e faticosi - hanno collaborato, mettendo insieme le loro competenze e confrontandosi nel corso del lavoro, storici dell’arte e restauratori, paleografi e filologi:. Un contributo fondamentale è quello offerto da, fotografo ormai riconosciuto di grande sensibilità ed esperienza nel settore storico artistico.si è fatto meritoriamente carico del coordinamento editoriale, mentre la grafica del volume è stata affidata alla CDM Associati e la stampa alle Poligrafiche San Marco di Cormons.