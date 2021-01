San Vito, Palinsesti 2020 apre al pubblico

Finalmente la XXIXa edizione della rassegna d’arte contemporanea Palinsesti, promossa dal Comune di San Vito al Tagliamento negli spazi storici della città, apre le sue sedi al pubblico per visitare le mostre in presenza in totale sicurezza.

In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, dall'1 febbraio tutte le sedi espositive saranno visitabili in orario infrasettimanale, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20.

Prosegue invece solo online il voto per il Premio In Sesto 2020. E' possibile esprimere la propria preferenza tra i progetti degli artisti in gara – Matteo Nasini, Maria Walcher e il duo Sinta Werner e Markus Wüste – collegandosi al sito www.palinsesti.org.

Le sezioni della rassegna. Tempo al tempo, collettiva di Christian Cremona, Cesare Galluzzo, Alberto Gianfreda, Alessandro Gioiello, Fumitaka Kudo, Daniele Nitti Sotres, Andrea Marinelli, Gianni Moretti, Matteo Pizzolante, Valdi Spagnulo e Marco Useli, a cura di Luca Pietro Nicoletti; Antico Ospedale e Chiesa di Santa Maria dei Battutti.

Premio In Sesto - Il luogo come arte Matteo Nasini, Maria Walcher, Sinta Werner & Markus Wüste, a cura di Michela Lupieri; Antiche Carceri.

Punto Fermo personale di Carlo Vidoni, a cura di Antonio Garlatti; Essiccatoio Bozzoli.

Hometown / Casa Città personale di Elisa Caldana, a cura di Giada Centazzo; Fondazione Furlan, Pordenone.