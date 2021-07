Sappada si prepara per il secondo festival Parole in vetta

Sappada si prepara ad accogliere la seconda edizione di Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle, il Festival della Montagna del Friuli Venezia Giulia al via giovedì 29 e in programma fino a domenica primo agosto. Nell’incantevole piazzetta Hoffe, nel cuore della Sappada vecchia, si alterneranno grandi personaggi che, con la loro presenza, daranno lustro alla località e, nei loro interventi, testimonieranno il valore del territorio, sia dal punto di vista naturalistico che culturale. Saranno 24 in tutto gli ospiti invitati dall’organizzatrice dell’evento Monica Bertarelli e chiamati ad intervenire non solo nei dialoghi, ma anche con la musica e con la presentazione e degustazione di prodotti dell’agro alimentare, legati al territorio.



Si parte con giovedì 29, quando, alle 17 ci sarà il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che commenterà un quadro di Giorgio De Chirico, uno dei più noti maestro d’arte del secolo scorso che vantava un legame molto particolare con Sappada. Verrà dato risalto alla figura della storica dell'arte Jole De Sanna, la cui sorella vive nella località montana. Venerdì 30 alle 17 la scrittrice Ilaria Tuti, darà voce ai personaggi dei suoi romanzi best seller; Raffaella Cargnelutti e Marianna Corona sabato 31 alle 10.30 e Mauro Corona alle 17.00, racconteranno la montagna attraverso i personaggi protagonisti dei propri romanzi, dando una lettura romanzata, spesso pungente, della vita di un tempo e di oggi nelle nostre montagne. Si parlerà anche di digitalizzazione della montagna, con l’intervento del fisico Roberto Siagri, presidente di Carnia Industrial Park.



Di tutela dell'eco-sistema montano faranno un’attenta disanima, domenica alle 10.30, Stefano Filacorda, professore dell'Università di Udine, e il capo pastore Maurizio Fuchs.Grande attenzione sarà posta anche sul mondo dello sport: domenica primo agosto alle 15.30 il discesista Kristian Ghedina, il fondista campione di casa Silvio Fauner e, in collegamento dalle Olimpiadi di Tokyo Manuela di Centa, saranno condotti, dal vice direttore del Tg5 Giuseppe De Filippi, in un dialogo sul rapporto tra lo sport e lo sviluppo del territorio. Sarà presente tra il pubblico e sul palco la si vedrà solo attraverso il maxi schermo, la sappadina Erminia Colle Tiz, che il prossimo 8 agosto compirà 100 anni: sarà lei a calare il pubblico, attraverso i suoi racconti, nelle tradizioni e nella storia della Sappada di una volta.Ci sarà anche la musica ad intrattenere gli ospiti: la violinista Mariko Masuda, inframezzerà i dialoghi di Sgarbi con la moderatrice Monica Bertarelli (ideatrice e direttore artistico del festival) con brani legati alla tradizione montana, sia italiana che giapponese; la banda di Sappada, con i suoi brani evocherà i luoghi calcati dalle portatrici carniche del romanzo Fiore di Roccia Ilaria Tuti. Il coro Voci della Foresta accompagnerà le presentazioni dell’ultimo romanzo di Raffaella Cargnelutti e di Marianna Corona, mentre il fisarmonicista Paolo Forte colorerà con la sua musica i dialoghi sullo sport tra Ghedina, Fauner e la Di Centa. Il festival lascia anche spazio al gusto e ai sapori: saranno lo chef Stefano Basello, l'Etica del gusto, il pasticcere Maurizio Hoffer, la latteria Plodar Kelder, la malga Tuglia e la Strada del vino e dei sapori del FVG a porre l'accento sulle produzioni artigianali autoctone e sulla tradizione gastronomica locale. E’ prevista anche un assaggio dei prodotti al pubblico. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, fino ad esaurimento posti. L'evento è organizzato da Giochi di Parole, con il sostegno di PromoTurismo Fvg, PrimaCassa Fvg, Itas e dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo.