Scatta l'ora del Bonus cultura per i ragazzi del 2001

Da oggi, giovedì 5 marzo, i ragazzi nati nel 2001, che quindi compiono 18 anni quest'anno, potranno fare richiesta del bonus cultura da 500 euro previsto dal Governo. I 500 euro saranno spendibili per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva

I ragazzi, per usufruire del bonus, devono iscriversi entro il 31 agosto 2020, registrandosi a 18app, mentre per spendere i 500 euro c'è tempo fino al 28 febbraio 2021.