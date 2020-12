Sclipignadis: il nuovo libro di Enzo Driussi

Une grampe di pinsîrs, detulis, aforisims di Enzo Driussi, Omar Khayyâm e Roberto Gervaso: il settimanale Il Friuli suggerisce di mettere sotto l’albero natalizio, a conclusione di un anno disastroso, un po’ di buonumore. Quello che è in grado di dare il nuovo libro di Enzo Driussi “Sclipignadis” in edicola dal 18 dicembre. Lo scrittore e poeta ha raccolto una serie di battute e aforismi inediti, unendoli a quelli del filosofo persiano Omar Khayyâm e dello scrittore Roberto Gervaso, il celebre ‘grillo parlante’ recentemente scomparso e che aveva origini friulane, essendo la madre di Attimis. Ne è uscito così un libro piacevole, divertente, ma che oltre a regalare un sorriso riesce anche a far pensare e riflettere. La pubblicazione, impreziosita dalla prefazione firmata da Angelo Floramo, è stata realizzata grazie al sostegno della Pro Loco Par Narêt, con il patrocinio del Comune di Martignacco e con la collaborazione dell’Arlef.

“Sclipignadis” lo trovate da venerdì 18 dicembre nelle edicole in allegato al settimanale Il Friuli.