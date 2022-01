Scuola mosaicisti, cento anni di storia con il sostegno del territorio

Il 22 gennaio 1922, in una sede offerta dal Comune di Spilimbergo, parte l’attività e la storia della Scuola Mosaicisti del Friuli. L‘idea è di Lodovico Zanini, che dopo aver vissuto l’esperienza dell’emigrazione in Baviera e aver migliorato la sua condizione grazie allo studio, chiede alla Società Umanitaria, ente filantropico di Milano, un contributo per avviare una scuola per mosaicisti e terrazzieri, eredi di una tradizione millenaria. Diventata ormai un’eccellenza regionale, punto di riferimen to per il mondo dell’arte, del design e dell’architettura, anche all’estero, oltre che fucina di generazioni di mosaicisti e terrazzieri, la scuola continua a formare giovani leve di professionisti, artigiani e artisti dai 18 ai 40 anni, anche dall’estero.



OLTRE 50 ENTI IN CONSORZIO - Sabato 22, la Scuola Mosaicisti del Friuli celebrerà i suoi primi 100 anni al Cinema ‘Miotto’ di Spilimbergo. Per affermare la propria identità di ‘istituzione del mosaico’, ricorda il passato e guarda al futuro, forte del sostegno del territorio. Di recente, è salito infatti a 54 il numero degli enti consorziati, dalle amministrazioni locali alle associazioni di categoria: un numero che nell’ultimo decennio è più che raddoppiato, a testimoniare una rappresentanza territoriale fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell’intera regione.



DAL FRIULI AL RESTO DEL MONDO

“AVANTI CON LA RICERCA”

- Attraverso la formazione, promozione e produzione dell’arte musiva, la Scuola Mosaicisti del Friuli è riuscita nel tempo a consolidare la propria centralità. Nel corso del tempo, ha realizzato mosaici come quello faraonico del Foro italico di Roma negli Anni ‘30 o l’iconica saetta iridescente di 37 metri donata a New York per la nuova stazione della metropolitana del World Trade Center dopo l’11 settembre 2001, passando per i lavori a Oslo, Shangai, Toronto, Atene, Gerusalemme e quelli locali, dal Tempio Ossario di Udine al Sacrario di Cargnacco.- La celebrazioni sono partite lo scorso 30 novembre, quando i vertici della Scuola sono stati ricevuti dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a conferma del rilievo conquistato dall’istituzione nel campo delle arti. Realtà internazionale, espressione della qualità, creatività, tradizione e del ‘saper fare’ che connotano le eccellenze artigianali e artistiche italiane, la Scuola ha ereditato dal proprio territorio un patrimonio di conoscenze e competenze che ha saputo rispettare e coltivare. “Il riconoscimento - spiega Stefano Lovison, presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, diretta da Gian Piero Brovedani - ci sprona a perseguire la strada della ricerca e del miglioramento. Se la scuola è arrivata a questo traguardo lo si deve a quanti hanno sempre contribuito alla crescita. Sentiamo il peso della responsabilità, ma siamo consapevoli che dalla nostra storia possiamo ancora imparare molto e che il futuro ci riserva grandi opportunità da cogliere”. A partire da un progetto ambizioso: il nuovo spazio urbano dedicato al mosaico, che unirà la Scuola e due palazzine già oggetto di recupero con il centro di Spilimbergo.