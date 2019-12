Scuola Mosaicisti in mostra a Lignano

S'inaugura sabato 7 dicembre alle 16 alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro la mostra Mosaici una tradizione in evoluzione… che sarà visitabile per tutto il periodo natalizio, fino al 31 gennaio. L'esposizione, voluta dal Comune di Lignano, è curata dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. Attraverso una selezione di lavori realizzati proprio dagli allievi della Scuola nel corso degli ultimi anni, si vuole mettere in luce le potenzialità artistiche del mosaico e, in particolare, del mosaico contemporaneo, declinato anche nel design.

Saranno esposte oltre una quarantina di opere. Si parte dalla tradizione romana e bizantina rappresentata dalla riproposizione di mosaici delle basiliche di Aquileia e di San Giusto a Trieste, per passare al primo successo pubblico della Scuola Mosaicisti del Friuli che, istituita nel 1922, lavorò, nell’anno successivo, alla fontana progettata da Raimondo D’Aronco per l’Esposizione Biennale di Arti Decorative di Monza.

Grande spazio è dedicato al mosaico aggiornato alle forme espressive attuali. La Scuola Mosaicisti del Friuli, infatti, se valorizza la storia del mosaico e la tradizione del territorio, promuove anche la ricerca, la sperimentazione e il confronto con la dimensione e la cultura contemporanee. Gli allievi imparano, nei tre anni di formazione previsti dalla Scuola, modalità esecutive e stili diversi: dal mosaico dell’antichità, caratterizzato da regolarità e con una superficie che tende a essere piana, fino alle vibrazioni tattili e di luce ottenute dall’accostamento di tessere multiformi, dove colori, fughe e inclinazioni rispondono a nuove sensibilità.

Si ammireranno così grandi pannelli ispirati a opere di artisti noti, sculture musive, soluzioni di design in cui il mosaico non è solo rivestimento, ma diventa elemento costitutivo.

La mostra sarà, quindi, occasione per conoscere e apprezzare un’arte che, seppure antica, è capace di rinnovarsi e stare al passo con i tempi grazie all’abilità e alla creatività dei maestri mosaicisti.

Qui il programma completo degli eventi per Natale di Lignano Sabbiadoro.