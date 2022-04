Seconda settimana di Aspettando La Notte dei Lettori

Seconda intensa settimana con gli appuntamenti di “Aspettando... La Notte dei lettori”, iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Udine in vista del festival che si terrà dal 10 al 12 giugno. In collaborazione con una ventina di Comuni, si sta dando spazio e voce ad autori ed editori della Regione. Tre gli incontri della settimana nella sezione “Di piazza in piazza, di paese in paese...”. Lunedì 2 maggio, alle 18, nella sala consiliare di Tricesimo, si parlerà di “Gente di Udine (e non solo)” (Corvino Edizioni) di Domenico Pecile che dialogherà con Antonella Favaro. Il libro, ai 55 ritratti di udinesi apparsi sulle pagine del “Messaggero Veneto”, affianca nella nuova edizione altre storie e nuovi personaggi, legati a vicende di cronaca friulana. Martedì 3 maggio, alle 18, nella biblioteca comunale di Reana del Rojale, sarà presentato il libro “Imparare a imparare. Come la motivazione alimenta il coraggio di intraprendere e la capacità di reinventarsi” (Aviani & Aviani Editori) di Marino Firmani che dialogherà con Flavio Pressacco, autore della prefazione. Il libro si propone come lettura utile a chiunque, ma è dedicato in particolare ai giovani e al loro futuro. Venerdì 6 maggio, alle 20.30 nella biblioteca comunale di Pozzuolo, doppia presentazione con due libri della Kappa Vu: “Le operose rogge di Udine” di Michela Bonan, che narra la lunga storia di opifici e mulini nella zona di Sant'Osvaldo, e “Alfabeto di passioni”, con le scrittrici del gruppo Achmatova, che chiamano a raccolta le passioni, dando un nome alle esperienze interiori più forti.



In settimana due anche gli incontri previsti nella Biblioteca Joppi di Udine. Mercoledì 4 maggio, alle 18, presentazione di “Alfabeto di passioni” (Kappa Vu), con il gruppo Achmatova e a cura di Marina Giovannelli. Giovedì 5 maggio , alle 18, in sala Corgnali, “Alla scoperta del fondo Tito Maniacco”, presentazione del fondo bibliografico e archivistico di Tito Maniacco donato alla Biblioteca, recentemente catalogato e reso disponibile on line. Interventi di Martina Delpiccolo, Corinna Simonini, Raffaella Tamiozzo, Mario Turello e Romano Vecchiet.Il programma dettagliato di “Aspettando... La Notte dei lettori” è disponibile sul sito www.lanottedeilettori.com e sulla pagina Facebook e Instagram