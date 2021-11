Sedegliano e Coderno ricordano padre David Maria Turoldo

Poesia, musica, dibattiti, una mostra fotografica e una messa di commemorazione. Sono gli eventi che si terranno tra Sedegliano e Coderno tra venerdì 12 e sabato 20 novembre per ricordare la figura e l’opera di padre David Maria Turoldo, in occasione del 105° anniversario della nascita, che ricorrerà il 22 novembre.

Curato dal Centro Studi Turoldo in collaborazione con la fondazione PordenoneLegge, Ente Friuli nel Mondo, Comune di Sedegliano e l’Associazione culturale e musicale Armonie, il programma partirà venerdì a Sedegliano (ore 20.30 Teatro Clabassi) con una serata dal titolo “Poeti o profeti? Come guardare il mondo oggi”, un viaggio nella poesia guidato da Davide Rondoni e Gian Mario Villalta, direttore artistico di PordenoneLegge, accompagnati da Ester Pavlic, all’arpa, e Roberto Brandolisio al pianoforte. Rondoni e Villalta, venerdì e sabato, si confronteranno anche con gli studenti del liceo scientifico Marinelli e dell’Istituto Comprensivo di Sedegliano-Basiliano sul tema “Cos’è la natura?”, in uno stimolante parallelo tra le pagine di Turoldo e la Divina Commedia, nel 700° anniversario della morte di Dante.

Particolarmente ricco il programma del 20 novembre, giornata conclusiva della kermesse, con la vernice (ore 16.30) della mostra fotografica “David Maria Turoldo. La ricerca dell’uomo”, allestita a Coderno, nella casa natale di padre Turoldo, a cura di Gabriele Tonizzo. All’inaugurazione parteciperanno Ermes Ronchi, biblista e presidente del Centro studi Turoldo, lo scrittore e giornalista Marco Roncalli ed Elio Ciol, fotografo di scena del film “Gli Ultimi”. A seguire, alle 18, la messa nella chiesa parrocchiale di Coderno, animata dal coro Ploe di Rosis di Grions di Sedegliano (direttrice Nada Minuzzi, all’organo Gabriele Cecco). Al termine della celebrazione verranno annunciati i vincitori del 2° Concorso internazionale di composizione corale su testi di padre Turoldo, che ha visto in lizza ben 46 composizioni.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito, nel limite dei posti disponibili, con prenotazione sul sito www.eventbrite.it.