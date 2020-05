Seguendo le tracce degli antichi… online

La Società Friulana di Archeologia, in occasione della Giornata mondiale del gioco, ha organizzato un evento speciale dedicato. Sabato 30 maggio, alle 10, in diretta online, Alessandro De Antoni (Società Friulana di Archeologia odv Sezione Giuliana - Centro Studi Militari) svelerà i Ludus Latruncolorum – Il gioco dei soldati. Evidenze letterarie e archeologiche del più diffuso gioco da tavolo romano (per partecipare ID n. 82196140373 + password n. 035654).

“… e giuochi attenta al gioco dei latrunculi quando è perduta una pedina sola in mezzo a due avversarie…” (Ovidio, Ars Amatoria, III, 358). Testimonianze sul gioco dei “Latrunculi”, uno dei molti giochi da tavolo in uso presso gli antichi Romani, provengono da molti autori classici come Ovidio, Marziale, Seneca ed altri, che ci offrono delle preziose informazioni sulle tavole da gioco, sulle pedine e sulle regole. Se a questo aggiungiamo i ritrovamenti archeologici di molte tabule lusorie sul Vallo Adrianeo, a Roma, in Siria e altre località mediterranee possiamo farci un quadro abbastanza preciso di come fosse questo diffusissimo passatempo romano, gioco che alcuni autori moderni hanno voluto vedere, un po' forzatamente, come l’antenato degli scacchi, ma che probabilmente resta, invece, un gioco a sè stante di cui, dopo la caduta dell’Impero romano, si è persa la conoscenza nella memoria popolare.

Sempre sabato 30, ma alle 17, altro appuntamento in diretta online con Mirko Furlanetto (Associazione Ikarus) Dai fumetti al gioco da tavolo. Nuove forme di divulgazione in ambito archeologico (per partecipare ID n. 84758833655 + password n. 917517). "Se si vuole stimolare il ricevente bisogna essere in grado di arricchire i canali della comunicazione attraverso l’utilizzo di metodologie nuove e moderne". Questa frase è alla base del progetto editoriale, un vero e proprio mantra che continuano a ripetersi costantemente.

In sette anni di lavoro hanno prodotto 14 fumetti, due cortometraggi animati e due giochi da tavolo a tema archeologico. La JMX comics, nell’ambito del progetto Eduu, ha realizzato un gioco da tavolo per i progetti di didattica del Museo di Baghdad. Utilizzando la struttura del gioco dell’oca, sono state realizzate delle caselle che rimandano ad alcuni reperti archeologici presenti all’interno del Museo stesso. Questo gioco è stato inserito all’interno della sala didattica del Museo e servirà agli operatori per migliorare la didattica ed il rapporto con i visitatori più piccoli. Questo intervento è un modo per conoscere questo progetto, perché la didattica può essere fatta anche così, giocando.