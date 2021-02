Sei libri per una terapia contro ogni pandemia

Continua il progetto in video “Effetti collaterali: ZERO – 6 libri per una terapia contro ogni pandemia”. Lunedì 1° marzo verrà pubblicato sui social il secondo episodio della serie, dove lo scrittore Paolo Patui racconterà “Pontificale in San Marco” di Elio Bartolini.



Nelle prossime settimane saranno pubblicati gli interventi di Elena Commessatti, Maurizio Mattiuzza, Carlotta Del Bianco e Angelo Floramo.



Due volte al mese, sui canali social: Facebook (@rEsistenzaLetteraria) e Instagram (@leggermente­­­_), nonché sullo stesso sito dell'associazione (www.leggermente.it).