Sei parole per il Manifesto di LeggiAMO

A causa delle regole imposte dal nuovo DPCM, la presentazione prevista per il 23 ottobre, al Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione di Trieste si sposterà online, alle ore 11, su una piattaforma online. In questa occasione il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 avrà il piacere di presentare “Un Libro Lungo un Giorno. Cento Cortili per Rodari”, maratona regionale di lettura del Friuli Venezia Giulia e il Manifesto di LeggiAMO 0-18 con letture di Chiara Carminati e illustrazioni dal vivo di Pia Valentinis.

Quest’anno “Un Libro Lungo Un Giorno” - la Giornata Regionale per la Lettura (settima edizione) promossa da LeggiAMO 0-18 – verrà celebrata nella data del 23 ottobre (centesimo anniversario della nascita di Gianni Rodari) e l’evento di inaugurazione sarà speciale, per molti motivi. L’incontro si svolgerà online, alle 11 e vedrà ospiti in diverse sessioni da remoto, Partner e Istituzioni del Progetto LeggiAMO 0-18; sarà l’occasione anche per presentare ufficialmente per la prima volta il Manifesto di valori, che restituisce la mission e la visione del Progetto regionale LeggiAMO 0-18 e del lavoro collettivo quotidianamente condiviso dai Partner che ne fanno parte.

Il Manifesto verrà illustrato in un video congiunto di Chiara Carminati (che ha dato forma alle sei parole chiave) e Pia Valentinis che ha prestato la sua matita per un’illustrazione ad hoc. Le due “madrine” del Manifesto lo racconteranno per celebrare la lettura come fondamentale piacere da condividere e come strumento imprescindibile per lo sviluppo relazionale e cognitivo di tutti, sin da piccolissimi, per la costruzione di una società migliore. Dal Salone di Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, saranno collegate l’Assessore alla Cultura Tiziana Gibelli, Antonella Manca della Direzione Generale Cultura, e una speciale Testimonial del progetto LeggiAMO: Mara Navarria. Schermitrice friulana, tra le prime dieci migliori al mondo e campionessa di spada mondiale nel 2018, che dal 2019 è anche Ambassador della Regione Friuli Venezia Giulia. All’incontro racconterà le sue esperienze di lettura e la condivisione delle letture con Samuele, il suo bambino. L’incontro darà il via, come ogni anno, alle centinaia di iniziative di “Un Libro Lungo Un Giorno” che come sempre coinvolgeranno tutto il territorio in eventi pubblici e privati, domestici e non, promuovendo, come da tradizione, per un giorno intero la lettura per tutti e con tutti. E proprio perché la dedica di quest’anno va al grande Gianni Rodari (che avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno il 23 ottobre), LeggiAMO 0-18 propone di intitolare la giornata di “Un Libro Lungo Un Giorno. Cento Cortili per Rodari”. Le istruzioni per iscriversi a Un Libro Lungo Un Giorno sono sul sito www.leggiamofvg.it