Serata magica a Villa Varda con le favole della notte

Sabato 31 luglio, alle 21, al Parco di Villa Varda a San Cassiano di Brugnera (in caso di maltempo domenica 1 agosto), il Comune e Ortoteatro, in collaborazione con

Associazione Culturale Istituto Musicale "Giuseppe Verdi", Associazione Il Sacro Tiglio, Compagnia Teatrale “I Commedianti per Scherzo”, Complesso Musicale Bandistico “Amici della Musica”, CreAttori Aps, Musicaracconta, presentano 'La notte delle favole - I Narratori raccontano nel magico Parco di Villa Varda'.



Una serata magica adatta a tutti. Il pubblico, suddiviso in piccoli gruppi, potrà seguire suoni, strumenti e i musicisti che lo accompagneranno in alcuni luoghi del parco, dove i narratori con parole, oggetti e musica racconteranno incredibili storie.



Alla fine del viaggio tutti gli artisti racconteranno l’ultima storia della buonanotte.



Si raccomanda di portare una torcia elettrica (anche la luce del cellulare va bene) e di essere puntuali per l’inizio del viaggio.



Con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia. Prenotazione obbligatoria al numero 348 300 90 28 (anche whatsapp attendendo la conferma).

È vietato l’ingresso a manifestazione iniziata.



info@ortoteatro.it

www.ortoteatro.it

e su Telegram https://t.me/ortoteatropordenone



https://www.facebook.com/events/629939481314836?active_tab=about

https://www.ortoteatro.it/evento/a-villa-varda-la-notte-delle-favole/