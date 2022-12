Sergio Tavcar ospite a Ronchi dei Legionari

'L’uomo che raccontava il basket'. E' questo il titolo del libro di Sergio Tavčar che sarà presentato sabato 17 dicembre, alle 20.30, all'auditotium “Casa della cultura” di Ronchi dei Legionari.

L'iniziativa, promossa da Leali delle Notizie, rientra nel ciclo di “Officine del territorio”, rassegna promossa da alcune associazioni cittadine con la collaborazione dell'assessorato alla cultura, della biblioteca comunale e della consulta culturale, inserita nel cartellone di Ronchi cultura.

Dialogherà con l’autore il giornalista sportivo di Tele Capodistria, Tommaso Manià. Un racconto che mescola autobiografia, storia, testimonianze in un flusso che porta il lettore, anche quello non appassionato di sport, dentro un territorio che sborda, che tocca la politica, la società, l’Europa. È la narrazione della pallacanestro jugoslava (ed ex-jugoslava), vista con gli occhi di chi l’ha conosciuta e vissuta da vicino, seguendola per passione e per professione per oltre cinquant’anni.

È la vicenda della Jugoslavia, delle sue genti, dei suoi popoli e delle loro peculiarità. Una storia raccontata per aneddoti ed episodi, senza nessun intento storiografico, in cui i fatti, compresi quelli legati alla dissoluzione, emergono talvolta dallo sfondo nello stesso modo in cui emersero nella vita degli (ex) jugoslavi. Infine, è anche quella personale dell’autore, che non vuole farsi sentire a tutti i costi urlando per mania di protagonismo, ma che semplicemente ci mostra i fatti così come li ha raccontati, fra emozioni, disavventure e ricordi. Prefazione di Gigi Riva.