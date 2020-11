Serva dell'Oratione, dal Barocco alle avanguardie

Lunedì 30 novembre, alle ore 18.00, si terrà online, a cura del Maestro Roberto Cozzarin, la videoconferenza del secondo appuntamento del ciclo di incontri 'Serva dell'Oratione' dedicato ai rapporti tra musica e parola a partire dal Cinquecento e fino ai giorni nostri. In questo incontro, che conclude la parte di introduzione storica, vengono analizzate alcune delle più belle composizioni vocali tra l'epoca barocca e il Novecento, in cui il sodalizio parole e realizzazione musicale raggiunse le vette più raffinate. Saranno messe in risalto le idee dei più celebri compositori sulla realizzazione sonora del testo poetico, mentre stili ed epoche saranno attraversate da aneddoti curiosi e brevi ma preziosissimi esempi musicali. Le lezioni concerto verranno realizzate quando sarà possibile svolgerle in presenza.