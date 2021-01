La zona arancione non ferma la biblioteca Civica Joppi di Udine. Come previsto dal Dpcm dello scorso 14 gennaio (art. 2, comma 4, lettera d), anche in zona arancione la biblioteca di Udine continuerà a svolgere i propri servizi su prenotazione.

In tutte le sedi e sezioni è quindi possibile prendere a prestito i documenti, restituirli, consultare il materiale delle Sezioni Manoscritti, Friulana e Periodici, fermarsi in aula studio in Sezione Moderna e accedere all'Emeroteca.