Sesto incontro per 'Residenze: un bene comune'

"Residenze: Un Bene Comune" è il titolo del VI Incontro nazionale delle Residenze Artistiche, in programma a Gorizia il 27 e 28 ottobre 2021, un evento di grande rilevanza per la Regione Friuli Venezia Giulia, scelta tra tutte le Regioni italiane per questo sguardo sul futuro delle Residenze, che sono state l'unico settore culturale dello spettacolo dal vivo rimasto attivo per tutto il periodo della pandemia, permettendo agli artisti di provare, creare e progettare le proprie creazioni.



L'incontro è promosso e finanziato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno affidato l'organizzazione ad a.Artisti Associati di Gorizia, al CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e alla Contrada Teatro stabile di Trieste, tre delle più importanti strutture teatrali produttive della Regione, che da anni lavorano in sinergia sul tema dell'importanza delle imprese creative per lo sviluppo sociale e economico della società.



L'incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Lucio Argano, Presidente della Commissione consultiva Teatro del MiC, di Filippo Fonsatti, Presidente della Fondazione Federvivo e Vicepresidente dell’AGIS, di Luisella Carnelli, ricercatrice senior della Fondazione Fitzcarraldo, Francesca D’Ippolito, Presidente di C.Re.S.Co., Donatella Ferrante, consulente del MiC per le azioni di Sistema e Residenze e di moltissimi curatori di Residenze artistiche in Italia.Durante le giornate di studio si avrà l’occasione di ascoltare le esperienze di diversi artisti che hanno attraversato le residenze negli ultimi anni e ci sarà modo di confrontarsi sull'evoluzione delle residenze in Italia in tre differenti tavoli di lavoro: il ruolo delle Residenze nel sistema dello Spettacolo dal vivo e nella tutela del lavoro degli artisti, il ruolo delle Residenze nel percorso creativo degli artisti e il ruolo delle Residenze nello sviluppo dei territori e di nuovi pubblici. Il fine è implementare questo settore inserendolo ancora maggiormente dnel sistema dello spettacolo dal vivo in Italia per un rinnovamento del pubblico e una maggiore competitività dei nostri prodotti artistici in Europa.L'incontro si svolgerà su iscrizione fino a esaurimento dei posti presso il multisala Kinemax in Piazza della Vittoria a Gorizia dalle 14.30 di mercoledì 27 ottobre alle 16.15 di giovedì 28.L'incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube di Artisti Associati Gorizia:https://www.youtube.com/c/ArtistiassociatigoriziaIt