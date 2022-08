Settembre a Cividale, tra mostre e laboratori

Anche nel mese di settembre, Cividale del Friuli offrirà molte proposte, per tutte le età, dai laboratori a tema longobardo Civid’arte al Monastero di Santa Maria in valle e alla Casa Medievale, passando per l’esposizione fotografica di Claudia Degano ‘L’apocalisse degli angeli’.

LA MOSTRA - visitabile dall’1 al 18 settembre nello spazio Micro – è l’evento conclusivo di una lunga serie durata quattro anni, che potremmo definire come la fine di un tempo in cui Claudia Degano ha lavorato con gli angeli.

L’oggetto sono i sette angeli dell’apocalisse e, mediante le opere, l’artista vuole comunicare il grande sacrificio e la protezione che hanno dato agli uomini. Gli angeli stessi, indicano la fine dei tempi: queste figure hanno da sempre lottato con orgoglio per proteggere gli uomini ma oggi non riescono più a gestire la loro follia, che si manifesta attraverso le sue azioni irrazionali e, in particolare, la guerra. La mostra è molto attuale e trasmette un forte messaggio biblico in linea con le difficoltà che stiamo vivendo al giorno d’oggi.

Gli angeli non hanno uno spazio temporale come quello degli uomini: il loro è indefinito, diverso e autonomo. La fine del tempo, coincide con la morte degli angeli protettori e quindi con la fine di un aiuto che ci hanno costantemente fornito.

All’interno della mostra, oltre a fotografie e stampe su tele, sarà possibile vedere una proiezione volta a far comprendere allo spettatore il grande e costante sostegno degli angeli.

La mostra sarà aperta fino al 18 settembre, dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 19, al Micro di via Borgo di Ponte 5; ogni giovedì sarà presente l’artista, pronta a fornire un attivo dialogo con gli spettatori. Per altri giorni su appuntamento 3285478521.

LABORATORI E VISITE. Il Comune di Cividale del Friuli propone una serie di visite guidate e laboratori rivolti a un pubblico tra i 6 e i 90 anni, ideati e realizzati a cura dell’Associazione culturale Archeoscuola. Le attività variano dalla tessitura, all’oreficeria, alla ceramica passando attraverso racconti e visite guidate. Tutte le attività, che si svolgeranno nell’affascinante cornice del Monastero di Santa Maria in Valle, saranno a tema longobardo.

In due serate sarà proposta la lettura pubblica del racconto, ambientato nella Cividale longobarda, “Il prato della regina” a cura di alcuni studenti del Liceo Classico Stellini di Udine sotto la guida della professoressa Antonella Rotolo, a cui seguirà una visita guidata all’interno del Monastero e al Tempietto longobardo.

In alcuni degli appuntamenti le archeologhe di Archeoscuola saranno affiancate dai rievocatori longobardi dell’Associazione La Fara, in particolare durante i laboratori di oreficeria longobarda. Da non perdere l’appuntamento serale alla scoperta dei segreti del Monastero attraverso un’emozionante caccia al tesoro.

Altrettanto suggestiva sarà la cornice dei laboratori incentrati sulla ceramica medievale che si terranno all’interno della casa medievale di Cividale, nel mese di settembre, sempre a cura di Archeoscuola, Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito, finanziate tramite il Bando Ripartenza Cultura e Sport della Regione (si pagherà il biglietto d’accesso solo al Monastero, mentre la Casa medievale è di libero ingresso).

IL CALENDARIO

Laboratori e visite a tema longobardo (pubblico con età da 6 a 90 anni) Monastero di Santa Maria in Valle:

02/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione in ceramica dei motivi decorativi longobardi

9/09/2022 / 17-18.30 / giro guidato a Cividale con tappa al Monastero con l’utilizzo delle schede didattiche “Archeogiochiamo”

16/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di sperimentazione della tessitura longobarda

17/09/2022 / 17-19.00 / Lettura pubblica del racconto “Il prato della regina”. Segue visita guidata al Tempietto longobardo e al complesso di Santa Maria in Valle

23/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione dell’oreficeria longobarda (con l’Associazione La Fara)

30/09/2022 / 18.30-20 / Alla scoperta del Monastero di Santa Maria in Valle attraverso un’emozionante caccia al tesoro serale

7/10/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione delle ceramiche longobarde

9/10/2022 / 9-12 / laboratori nei musei della città in occasione del “Famu”2022

30/10/2022 / 17-19 / Lettura pubblica del racconto “Il prato della regina”. Segue visita guidata al Tempietto longobardo e al complesso di Santa Maria in Valle

Laboratori sulla ceramica medievale (pubblico con età da 12 a 90 anni) nella Casa Medievale:

6/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione della ceramica graffita (I appuntamento)

13/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione della ceramica graffita (II appuntamento)

20/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione della maiolica (I appuntamento)

27/09/2022 / 17-18.30 / laboratorio di riproduzione della maiolica (II appuntamento)

Per prenotazioni chiamare Archeoscuola 3398242968 / 3336662376 / 3475549966