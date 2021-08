Settima edizione per 'L’Energia dei Luoghi. Festival del Vento e della Pietra'

Percepire, raccontare e trasmettere “un Carso interiore e universale” attraverso la ricerca di mondi diversi: è questo l’obiettivo della settima edizione della rassegna “L’Energia dei Luoghi. Festival del Vento e della Pietra”, organizzata dall’Associazione Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano/Vižovlje Europe, dal 17 agosto al 31 ottobre 2021, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Duino Aurisina, della Fondazione Pietro Pittini e de Le Fondazione Casali.

“Fra allegoria e realtà – ha sottolineato la presidente dell’Associazione Fabiola Faidiga, presente anche l’Assessore al territorio del Comune di Duino Aurisina Massimo Romita – “proporremo un'indagine nel fantastico, scoprendo possibili riflessi sull'oggi attraverso il coinvolgimento di importanti istituzioni accademiche nazionali e internazionali e con la collaborazione di aziende del marmo, agriturismi, fattorie, circoli, associazioni e esercenti del territorio”.



Le mostre d’arte visiva, le residenze e i laboratori transfrontalieri di scultura e fotografia, accompagnati da magnifiche installazioni di land art, saranno intrecciati con eventi di grande coinvolgimento: passeggiate e itinerari creativi alla scoperta di nuovi luoghi, conferenze e workshop, proiezioni cinematografiche, performance teatrali e video d'artista, incontri letterari, mirati laboratori per le scuole e un seminario di grande eccellenza.“Una rassegna – ha aggiunto Fabiola Faidiga – che ha come secondo, importante obiettivo quello di lavorare, insieme a istituzioni e associazioni locali, alla creazione dell'Ecomuseo delle Cave e della Pietra di Aurisina, futuro volano per uno sviluppo turistico e culturale del territorio. Un fertile “viavai”, dove il il vento è anima e la pietra è corpo, alla ricerca di quell'equilibrio fra forze creative che possa aprire le porte a nuovi universi di pensiero e relazione”.La settima edizione della rassegna “L’Energia dei Luoghi. Festival del Vento e della Pietra” è diretta da Marina Cobal e Fabiola Faidiga, con la partecipazione progettuale e il coordinamento di Flavia Fortin, Maddalena Giuffrida, Annalisa Spoljaric e con la curatela di Maria Campitelli, Eva Comuzzi, Mila Lazić, Massimo Premuda.Fra i tanti eventi in programma il Progetto transfrontaliero di residenze di scultura "IL FAVOLOSO VIAGGIO NELLA PIETRA DI AURISINA”, ideato da Fabiola Faidiga e Maddalena Giuffrida, a cura della critica d'arte Eva Comuzzi che, attraverso la ricerca artistica contemporanea, ispirandosi al mondo allegorico degli erbari, bestiari e lapidari medievali, accoglierà in residenza presso alcune strutture ricettive del territorio (Agriturismi Juna e Radovic) due importanti maestri scultori, Edi Carrer e Alberto Fiorin, e quattro studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e della Scuola di Scalpellini / Šolski Center Srečka Kosovela di Sežana (Slovenia). Il marmo sarà donato dall'azienda Pizzul e i laboratori si terranno presso le aziende marmifere Andrea Mervic e Marmi Cortese, che apriranno le porte non solo agli scultori ma anche ad alcune visite guidate curate da Estplore. Seguirà Mostra e Tavola Rotonda.E poi, ancora, la Mostra internazionale "SE DA CONTRARI VENTI È COMBATTUTO”, che giungerà presso la Casa Rurale di Duino, in collaborazione con il Circolo Velico di Duino, il Museo della Bora e la DoubleRoom Arti Visive di Trieste, a cura di Massimo Premuda, il cui titolo è tratto da una terzina della Divina Commedia, ipoteticamente scritta dal sommo poeta nel corso della visita al Castello di Duino: «Io venni in luogo d’ogni luce muto / che mugghia come fa mar per tempesta / se da contrari venti è combattuto» e vedrà in mostra opere di Lojze Spacal, Nika Furlani, Davide Maria Palusa, Sara Paschini, Damir Stojnić e le sperimentazioni a 360° di Fluido.Digital Experience con maschere immersive.La Land Art, con le "MERAVIGLIE NEL PARCO" che quest'anno, curata da Maria Campielli, porterà magnifiche installazioni naturali a forma di animali fantastici presso l'Adventure Park Trieste di Ceroglie, costruite e installate sul posto dagli artisti Cecilia Donaggio Luzzato Fegitz, Pierpaolo Ciana, Rodolfo Liprandi, Paola Pisani.La mostra MARE PRIMO dell'artista internazionale MANOLO COCHO che sarà inaugurata a Portopiccolo in collaborazione con Portopiccolo Art Gallery, a cura di Maria Campitelli e in collaborazione con il Gruppo78. Le grandiose opere dell’artista messicano ci portano in un universo dove arte, scienza, mito e filosofia incontrano l’origine della vita e la complessità del caos.Il Seminario d'arte e scienza "A RIVEDER LE STELLE" a cura di Marina Cobal, dove interverranno scienziati e artisti, per dialogare su quel legame che rappresenta da sempre una spinta importante nel progresso umano.Infine, le performance itineranti “sul sentiero Rilke” del progetto “TEATRI D'ANIMA E DELLO SPAVENTO | versi itineranti”, all'antica Rocca di Duino, lo scoglio di Dante, sul Sentiero Rilke e presso la grotta le Torri di Slivia, in collaborazione con i Teatri LA CONTRADA, MIELA e L'ARMONIA di Trieste; le sperimentazioni del violoncellista Riccardo Pes e degli artisti Fabio Cipolla, Samin Kamal-Beik e Jol Thomson di UNIVERSO PIETRA presso l'antica Fornace da calce di Giorgia Zandomeni, a cura di Eva Comuzzi; i laboratori creativi a cura di Corrado Premuda e Dunja Jogan; gli itinerari con Estplore, le guide naturalistiche Alice Sattolo e Claudio Salvalaggio e l'erborista Annalisa Conte ed altri progetti d'arte contemporanea e relazionale come IL GIARDINO DELLE PIETRE SONORE e l'incontro con il Parco Sculture Braida Copetti a Leproso di Premariacco - UD con la visita guidata alle sculture del parco e alle “pietre sonore” dello scultore Pinuccio Sciola.Il Festival del Vento e della Pietra inizia martedì 17 agosto, alle 21.15, in piazza ad Aurisina, con il CINE NABREŽINA a cura di Mila Lazić, in collaborazione con Karsiart Festival, Agriturismo Juna, SKD Igo Gruden, Sokol, Jus Comunella Nabrežina, Associazioni locali per San Rocco. Sarà proiettato un film di grande intensità, un appassionato dramma biografico sulla vita della più famosa scultrice francese, CAMILLE CLAUDEL - Regia di Bruno Nuytten, con Isabelle Adjani, Gerard Depardieu.Prenotazione obbligatoria: booking@karsiart.org +39 366 4218001