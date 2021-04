Settimana della Cultura Friulana, laboratori e racconti per tutti

Gran fermento per l’avvicinarsi della Setemane de Culture Furlane, manifestazione ormai collaudata della Società Filologica Friulana, che quest’anno si svolgerà dal 6 al 16 maggio.



Nella Bassa Friulana, la tradizionale “Maratona di lettura”, a cura delle biblioteche e dello Sportello Associato per la Lingua Friulana dei Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, si trasforma nei “Racconti della buonasera”, appuntamento che si ripeterà ogni sera alle ore 20.00 sulla pagina facebook dello Sportello, con tante storie per bambini e famiglie, da scoprire grazie ai lettori volontari e agli insegnanti del territorio.



Per gli amanti della scrittura, invece, è in partenza il laboratorio “Anatomie di une conte”, curato da Raffaele Serafini, oste dell’osteria letteraria Contecurte e vincitore per tre volte del premio letterario “San Simon”. Il workshop si svolgerà on-line, il 6 e il 10 maggio, alle ore 20.30.



, inoltre, sono aperte le iscrizioni per il progetto “”, percorso dal, a cui sarà possibile partecipare sia in presenza, presso l’edificio Liberty della biblioteca Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, sia on-line, a seconda delle preferenze degli iscritti. Gli incontri si svolgeranno, dalle 16.00 alle 18.00.Per informazioni e per iscrizioni ai due laboratori è possibile chiamare la biblioteca Villa Dora al numero 0431 620281 oppure mandare una mail a sportel.furlan@bassefurlane.eu.