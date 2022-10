Settimana di libri e letture a Palmanova

Settimana intensa sul fronte letterario a Palmanova. La città stellata, infatti, ospiterà da mercoledì 19 a mercoledì 26 ben tre incontri con autori della nostar regione che presenteranno al pubblico le loro opere.

Si inizia quindi il 19, alle ore 17.30 nella Biblioteca Muradore con la presentazione di “Gelsi e sangue. L’Ottocento, qui da noi” (Biblioteca dell’Immagine) durante la quale Walter Tomada dialogherà con l’autore Massimiliano Santarossa. L'Ottocento nella grande pianura padana rivive nel racconto di un'epopea famigliare, donne e uomini, vecchi e bambini, paesaggi e animali, andati tra le onde della grande storia. Vede l'alba il 17 ottobre 1797 nel passaggio di Napoleone tra queste strade di sassi bianchi e polvere e corre fino alla notte del 23 maggio 1915, nelle ore che precedono l'inizio della Prima guerra mondiale. Il "Secolo grando", nelle scoperte scientifiche come nella fame atavica, nelle guerre d'indipendenza per fare l'Italia come nella dura vita sui campi dei mezzadri. L'opera storica e letteraria sul popolo Veneto e Friulano.



Si prosegue giovedì 20 ottobre alle 18 nel Salone d’onore del Municipio quando, poetessa, parlerà della sua raccolta di poesie “La Pazienza degli alberi” (edizioni Culturaglobale) assieme acon la partecipazione dell'editoreInfine mercoledì 26 ottobre, alle 17.30, di nuovo alla Biblioteca civica si presenta “L'ombra nell'acqua” di(Gaspari ). A presentare il libro, assieme all’autrice,. “Scrivo di Agnese - spiega la scrittrice -, una donna del Cinquecento che deve lasciare Venezia. Per lei non è solo una città... è una persona, è un modo di vivere, è una vita in una casa sull’acqua. Così parte, per un luogo dove le città hanno colori diversi dalla sua laguna”.