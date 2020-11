Settimana in streaming con l'arte di Damien Hirst

Ancora molti eventi digitali per il Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, con un cartellone streaming in programma per la settimana dal 30 novembre al 4 dicembre e cinque proposte. Lunedì 30 novembre alle 15.30: l’occasione per uno sguardo sull’Uganda con il viaggiatore Ruggero Da Ros nell'ambito della 14^ edizione de Gli occhi dell'Africa, rassegna di cinema e cultura africana. Un viaggio originale, non organizzato da tour operator, nel rispetto dell’ambiente. Da Ros ama viaggiare on the road con mezzi propri, con un ritmo lento, per osservare i Paesi che visita con un occhio attento anche gli incontri, con gli uomini e le donne e, come in questo caso, anche con gli animali. La lezione sarà aperta a tutti nella pagina dedicata del sito www.centroculturapordenone.it/ute, previa registrazione sul link indicato.

Martedì 1 dicembre, alle 15.30, sarà don Luciano Padovese, teologo morale e operatore culturale, a guidarci fra Criteri di saggezza e di equilibrio. Per dare intensità al vivere quotidiano. L’obiettivo di costruire giorno per giorno, attraverso le piccole cose, una identità intensa, fatta anche di tempi posseduti e non espropriati, non rovinata da continue competizioni, da rancori, rivalse. La lezione è solo per iscritti UTE-Università Terza Età Pordenone, per accedere inviare mail a ute@centroculturapordenone.it (indicando nome, cognome e numero tessera).



Martedì 1 dicembre, alle 20.45 l’incontro in streaming del ciclo dei Martedì a dibattito promossi da Presenza e Cultura: un appuntamento affidato al biblista Federico Zanetti, dedicato ad “Angeli e Demoni: chi sono?”.Giovedì 3 dicembre, alle 15.30 il recupero in streaming per l'ultimo degli incontri sulla Divina Commedia con il docente di lettere e dirigente scolastico Antonio Dulio, che parlerà de La gloria di colui che tutto move. Il Paradiso. La lezione è solo per iscritti UTE-Università Terza Età Pordenone.Venerdì 4 dicembre, alle 15.30 si parlerà di Damien Hirst. Come si diventa una stella dell'arte, per conoscere uno degli artisti degli ultimi decenni che sanno emozionare. La lezione, riservata agli iscritti UTE-Università Terza Età Pordenone, sarà affidata a Laura Riccio Cobucci, laureanda Dams di Padova.Info www.centroculturapordenone.it