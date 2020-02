Sgarbi visita la chiesetta di Santa Maria del Mare di Lignano

“Una splendida sorpresa, un ciclo di affreschi davvero interessante”. Ha commentato così il critico d'arte Vittorio Sgarbi la visita alla chiesetta di Santa Maria del Mare, a Lignano Sabbiadoro. La costruzione più antica della località balneare colpisce ancora, dopo che quest’estate era stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, a volerla visitare in occasione della prima tappa del Jova Beach Party, rimanendone incantato.

E' toccato ora sempre l’Assessore alla cultura di Lignano, Ada Iuri, aprire le porte della chiesetta al critico d’arte, nella località balneare lo scorso week end con lo spettacolo per i cinquecento anni della morte di Raffaello Sanzio. Sgarbi ha raccontato l’artista davanti alla platea di un Cinecity da tutto esaurito. Tre ore di performance che non hanno fermato Sgarbi, tanto che alle due di notte, armato della sua pila si è soffermato ad ammirare gli affreschi dell’abside della chiesetta, costruita utilizzando la muratura originaria e dove gli antichi dipinti sono stati ricollocati, preventivamente staccati e posti sui pannelli.

Il critico d'arte è rimasto affascinato anche dalla storia della piccola chiesa immersa nel verde della pineta lignanese. L'edificio religioso, infatti, originariamente sorgeva a Bevazzana, e negli anni 1965-1966 è stata ricostruita blocco su blocco nella posizione attuale.

"Siamo nel 1460 - ha detto Sgarbi, commentando l’origine degli affreschi -. Sono di Masolino da Panicale e della sua scuola”. Il giorno dopo il critico d'arte si è spostato a Cividale, per la seconda tappa friulana del suo spettacolo, dove ha esordito ricordando la sua visita a Lignano, definendola, al pubblico del Teatro Ristori "una splendida sorpresa", suscitando così sempre più interesse per questa piccola chiesa lignanese, immersa nella discrezione della sua pineta.