Sguardi alla Collezione famiglia De Martiis

Sguardi è la nuova proposta di visita alla Collezione famiglia De Martiis a Cividale del Friuli a cura dell'Assessorato alla Cultura di Cividale.

Tre appuntamenti da non perdere per guardare le opere d'arte attraverso gli occhi degli esperti: tre personalità del mondo della cultura molto diverse fra loro che ci apriranno gli occhi sui capolavori ospitati a Palazzo de Nordis.

Si comincia mercoledì 28 settembre alle 17 con Walter Gerbino - Professore emerito dell'Università di Trieste, che parlerà di Vasarely all'incrocio tra arti visive e scienza della percezione.

Si proseguirà il 21 ottobre, sempre alle 17, con Elisabetta Barisoni - Responsabile di Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia che, percorrendo le sale della Galleria si soffermerà su Mario Sironi e Afro Basaldella. Mercoledì 16 novembre Stefano Collicelli Cagol - Direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato concluderà il progetto lanciando uno sguardo sui contemporanei europei presenti in Galleria.

“Sguardi nasce dalla necessità di comunicare l’importanza delle opere della Collezione in modo diverso – spiega Angela Zappulla referente per l’Assessorato alla Cultura del Comune - si è sentita la necessità di farlo attraverso un approccio multidisciplinare dove esperti in vari campi del sapere decidono di mettersi in gioco e di parlare di alcune opere. La collezione De Martiis entra in contatto con le realtà museali più prestigiose del nostro paese, Ca Pesaro di Venezia e il Centro Pecci di Prato, per iniziare un rapporto di dialogo e confronto”.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria alla biglietteria della Galleria De Martiis telefonando al numero 0432710357 (da lunedì a venerdì 10-13 e 15-17; sabato e domenica 10 -17). Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul sito internet www.palazzodenordis.it.

La partecipazione all’evento è gratuita; è richiesto solo il biglietto d’ingresso alla Galleria.