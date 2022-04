Si arricchisce la mostra dei ricami delle Madri Orsoline

L'allestimento della mostra permanente dei musei di Borgo Castello a Gorizia dedicata ai ricami delle Madri Orsoline si arricchisce da oggi di un grande mobile da sacrestia settecentesco, di ulteriori paramenti sacri, i cosiddetti arredi del Giovedì Santo, e di una sezione dedicata all'arte del merletto a fuselli risalente ai Seicento: il tutto costituisce, secondo l'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, un patrimonio stupefacente che ha richiesto un grande sforzo alla Regione e all'Erpac e che rappresenta al tempo stesso un regalo alla città di Gorizia e un bel viatico verso il 2025.

Tra le novità dell'allestimento inaugurato lo scorso 30 novembre "Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline", inserito nel Museo della Moda e delle Arti applicate, figurano cornici digitali che spiegano le varie tecniche tessili utilizzate per confezionare i paramenti in esposizione (ago-pittura, ricamo su canovaccio, ricamo in oro, merletto a fuselli). Si tratta, infatti, come ha spiegato l'assessore, non solo di preservare ricami che sono vere e proprie opere d'arte, ma anche di tramandarne e di renderne fruibile la conoscenza in particolare alle giovani generazioni.



Nel corso dell'incontro è stata illustrata in particolare la novità di spicco, il complesso restauro di un mobile da sacrestia, di gusto barocco, di altissimo livello sia per la qualità di esecuzione che per la ricchezza compositiva. Una vera meraviglia, a giudizio dell'assessore, che si è soffermata a lungo sull'arredo per la quale si ipotizza un'origine d'Oltralpe, completamente intarsiato, a motivi geometrici, con numerose e pregiate essenze legnose. Il mobile è formato da due corpi sovrapposti: quello inferiore ha custodito paramenti sacri, mentre sul corpo superiore sono collocate pregevoli sculture policrome e dorate, raffiguranti sant'Orsola e sant'Agostino (santi protettori dell'Ordine delle Madri Orsoline), la Madonna Addolorata, (custodita in un'edicola addossata a un fastigio mistilineo) e, a coronamento dell'intero mobile, il Crocifisso. Il suo restauro ha richiesto un impegno difficile e delicato, così come è stata paziente e certosina nei secoli l'opera di tessitura delle Orsoline, capaci di cucire, in senso proprio e figurato, un legame profondo con il territorio goriziano - è stata la riflessione dell'assessore alla Cultura - che anche dopo il loro addio alla città nel 2017 rimane oggi più radicato che mai.