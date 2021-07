Si rinnova il Premio Andreina e Luigi Ciceri

Nel 2021 la Società Filologica Friulana ricorda un grande personaggio della propria storia, il dottor Luigi Ciceri (Tricesimo, 1911-1981) nei 40 anni dalla morte. Strenuo difensore e sostenitore dell’identità friulana, Ciceri è stato – insieme alla moglie Andreina Nicoloso – cultore della storia e delle tradizioni del nostro popolo, appassionato raccoglitore di testimonianze che documentassero la specialità della terra e della gente friulana.

Ai due coniugi è intitolato il “Premio Andreina e Luigi Ciceri”, che ogni due anni premia studi su aspetti della cultura e del territorio del Friuli e che quest’anno giunge alla XX edizione. Il Premio si articola in due sezioni: scritti (saggi libero, tesi di laurea magistrale e di dottorato) e progetti per percorsi espositivi, I lavori devono pervenire entro il 20 agosto. Il bando completo si trova sul sito www.filologicafriulana.it. Per informazioni contattare la Biblioteca della Società Filologica Friulana (tel. 0432 501598 int. 2, biblioteca@filologicafriulana.it)