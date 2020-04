Sì, viaggiare, ma solo come Salgari

Esattamente 100 anni fa veniva pubblicata la raccolta in volume di uno dei suoi titoli più famosi, Le tigri di Mompracem. Tra i padri del romanzo d’avventura in Italia, e non solo, Emilio Salgari (Verona 1862-Torino 1911) fu soprattutto un “viaggiatore virtuale”, creatore di mondi fantastici e inventore di oltre mille personaggi – alcuni dei quali, come Sandokan, icone anche a decenni di distanza grazie al potere del piccolo schermo – senza però mai spostarsi da casa. O quasi. Yanez e James Brooke, i Pirati della Malesia e quelli delle Antille, Capitan Tempesta e il Corsaro Nero, i tesori del Paraguay e quelli di Re Salomone, i viaggi in mongolfiera e quelli con mezzi di fortuna negli angoli più remoti di un mondo meno ‘trafficato’ di oggi (anzi, di un mese fa...), sono alcune delle creazioni dell’immaginazione fervida dello scrittore. Una specie di ‘esempio’ per i nostri giorni difficili, in cui siamo chiamati ad alimentare la fantasia senza poterci muovere e, decisamente, con ben più mezzi a disposizione (dalla Tv a internet) di quanti ne avesse Salgari…



TUTTO CASA E BIBLIOTECA

VITTIMA DEGLI EDITORI

IL GUSTO PER L’AVVENTURA

- “Il suo unico percorso era da casa alla biblioteca: non si è mai allontanato – spiega Lucio Costantini, presidente dell’Associazione Friulana Emilio Salgari, l’unica in Italia dedicata allo scrittore, nata nel gennaio 1986 dall’entusiasmo di alcuni appassionati lettori delle opere dello scrittore veronese, come Sergio Sarti, interessati a diffonderne il patrimonio spirituale anche alle nuove generazioni - Lui fu soprattutto un grande compulsatore di taccuini di viaggio e dei molti periodici che uscivano con informazioni sui paesi del mondo, tipo Il Giornale dei viaggi e delle avventure. Salgari alimentava di fantasia i suoi romanzi per la trama, ma per la narrazione di ambienti, usi e costumi era documentatissimo e con fonti molto attendibili, pur con qualche inevitabile svarione”.- Dietro ai racconti di mondi lontani, ci fu però anche una vita difficile e breve: iniziò a scrivere a 23 anni, si suicidò a 49, lasciando in eredità appena 150 lire, dopo aver realizzato tour de force creativi a ritmi impossibili, realizzando qualcosa come 85 romanzi e quasi 200 racconti. “Dovendo badare a moglie, suocera e quattro figli, accettò contratti-capestro che lo costrinsero a sfornare nuovi lavori di continuo: un modo per sopravvivere che però gli causò grande sofferenza”. Nel suo nome, l’associazione friulana pubblica ininterrottamente da 24 anni il trimestrale Prahos, organizza approfondimenti e incontri (l’ultimo ciclo si è interrotto a metà causa Coronavirus) e nel 2011 ha accolto migliaia di persone a Udine per una mostra itinerante intitolata La tigre è ancora viva!”.- “Si trattava perlopiù di materiali della mia collezione di libri d’epoca, 400 volumi solo su Salgari tra romanzi e saggi custoditi in quella che sarebbe la mia ‘camera dell’ospite’ - spiega Costantini. Il nome di Salgari ovviamente per noi è un pretesto per divulgare qualcosa che oggi è passato in secondo piano, come la letteratura popolare e di svago. Una vera miniera di argomenti, che ci ha permesso di affrontare argomenti storici come l’arrivo del Circo di Buffalo Bill a Udine o la spedizione del dirigibile ‘Italia’ del comandante Nobile. Il fatto è che nel corso del tempo sembra si sia perso il gusto per avventura. Oppure è diventato qualcos’altro, come l’agonismo spinto degli sport estremi. Per noi veri appassionati invece è sempre ad ventura, avere o trovare la capacità di andare al di là, verso l’ignoto, anche solo con la fantasia”.