"Siamo tutti nella mischia", primo singolo di Jd il Moro

Zig Zag. È questo il nome del brano uscito su YouTube e Spotify il 10 gennaio di JD IL MORO in collaborazione con Gergo Morales e Shaz. “All'unisono - affermano i tre Trapper - vogliamo ringraziare Alessandro De Fornasari per la regia e il montaggio del video”.

JD IL MORO - Davide J. Spiga, classe 1991 - è un artista di origini sarde cresciuto in Friuli, a Gorizia. Ormai con sede a Milano, città fulcro della scena rap italiana, JD sta attualmente lavorando al suo primo album solista dopo diversi singoli usciti prevalentemente nell’arco dell’ultimo anno, dopo una breve pausa dovuta a una ricerca artistica che l’ha spinto a viaggiare per l’Europa e non solo.

La sua carriera ha inizio come batterista nei diversi gruppi punk rock. Comincia a suonare la batteria all’età di 14 anni, strumento che userà per un decennio, studiando blues, jazz e rock in preparazione al conservatorio, dove peraltro non metterà mai piede.

Nel 2010, dopo un singolo prodotto e pubblicato da lui stesso, esce il suo primo progetto ‘Gioca anche tu’, prodotto da Costello e Dj Defo (il cui nome ora è Iniko) due pilastri della nuova scena friulana dell’epoca.

Tra i tre si sviluppa un’intesa artistica che darà luce a diversi progetti di Crew negli anni. Dall’uscita del demo, JD IL MORO calca i palchi più importanti in regione, aprendo i concerti a tutta la scena rap e non solo, dai locali più hardcore e ‘intimi’, ai festival.

Nonostante la continua sperimentazione, i suoi video su YouTube fanno alcuni record per la zona, e per un certo periodo il suo nome è uno dei primi che si accosta al genere rap nel Friuli-Venezia Giulia.

Nel 2013 pubblica il suo primo mixtape, ‘China Flow’, che gli permette di ampliare il bacino della sua fanbase non più circoscritta ‘agli addetti ai lavori’.

Dopo un’incessante attività live cominciata sei anni prima, però, JD decide di cambiare vita e di trasferirsi nel Regno Unito, tornando solo quattro anni dopo per una breve, ma altrettanto simbolica esperienza nella Svizzera francese, per poi finire nella ‘Mecca’ del rap game italiano: Milano.

Nel 2019 fa uscire due singoli sulle piattaforme digitali, ottenendo un buon riscontro in numeri di ascolto e visualizzazioni grazie a ‘Simsalabim’ e a ‘Money4My$ouL’, entrambe prodotte da Costello, produttore con cui ormai collabora da anni.

Per la fine del 2019 è uscito ‘IL SARDO DEL NORD VOL.1 MIXTAPE’, che ha potuto vantare una partecipazione contenuta di artisti della scena friulana e milanese. Si tratta di 14 tracce, tre delle quali prodotte da Iniko e Ric de Large, nomi caldissimi nella scena rap, e sei featurings.

“‘Tra tutti spicca senz’altro il nome - racconta Davide Spiga - di un veterano della scena friulana, ‘Doro Gjat’, del gruppo storico ‘Carnicats’ e mio maestro”. Il pezzo in questione si chiama ‘Genio’, e vanta ormai quasi 11mila ascolti su Spotify. JD, dopo aver lavorato secondo volume del mixtape, ha pubblicato lo stesso nel dicembre 2019.