Simone Marcuzzi presenta 'Fratelli'

Giovedì 29 ottobre, alle 20.30, diretta Facebook sulla pagina Ortoteatro, con Simone Marcuzzi, ospite della rassegna Prata d'Autore del Comune e Biblioteca Civica, in collaborazione con Ortoteatro.

Marcuzzi presenterà il suo ultimo romanzo,'Fratelli'. Modererà la serata Lucia Roman.

l DPCM del 25 ottobre 2020 che prevede, tra le norme, la chiusura di cinema e teatri, ha colpito direttamente il Comune di Prata di Pordenone e la programmazione di eventi culturali prevista per questa stagione.

"L'ultimo dpcm ha messo in grave difficoltà moltissime attività che in questi mesi hanno investito tempo, risorse e denaro per potersi adeguare alle misure anti-covid previste – ha commentato il vicesindaco e assessore alla Cultura Katia Cescon – Noi stessi avevamo messo in atto da tempo una serie di adempimenti per poter garantire ai nostri cittadini di svolgere le attività in totale sicurezza. Trovo scandaloso che il Governo non abbia saputo riconoscere gli sforzi fatti fino adesso, andando a chiudere luoghi dove è stato dimostrato non esserci alcun tipo di pericolo di contagio. La nostra volontà è quella di andare avanti cercando di salvare il salvabile. Purtroppo gli spettacoli teatrali in programma fino al 24 Ottobre sono stati annullati, ad eccezione di Prata d'Autore e delle letture per i più piccoli che verranno fatti in streaming".



, attraverso delle dirette Facebook alle quali è possibile accedere dalla pagina di Ortoteatro.. In un periodo così difficile, invito tutti a sostenere queste attività che continueranno ad essere fatte per sostenere chi lavora in questo settore e per far sentire a tutti che la cultura non si può fermare davanti a nulla".



La serata verrà trasmessa in diretta Facebook sulla Pagina Ortoteatro.

Si può chiedere di partecipare anche sulla piattaforma Zoom al nostro indirizzo info@ortoteatro.it

Info: Ortoteatro 348/3009028

info@ortoteatro.it

www.teatropileo.com

www.ortoteatro.it

Telegram https://t.me/ortoteatropordenone

https://www.facebook.com/events/388202109009364?active_tab=about

https://www.ortoteatro.it/evento/prata-dautore-simone-marcuzzi-presenta-il-suo-ultimo-romanzo-fratelli/