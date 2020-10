Slitta l'inaugurazione della mostra 'Volti, pitture'

L’anno pandemico e il DPCM governativo impongono lo slittamento di una delle mostre autunnali più attese: quella che riserverà un intenso omaggio alla figura dell’artista, del poeta e dell’intellettuale come icona paterna. Non potrà essere inaugurata, come previsto, sabato 31 ottobre, e si aprirà con migliori auspici di rinascita natalizia, sabato 5 dicembre, la personale dell’artista trevigiano Paolo Del Giudice “Volti, pitture”, programmata negli spazi della splendida cornice del Salone Abbaziale di Santa Maria in Silvis, a Sesto al Reghena (Pordenone). Un percorso espositivo promosso nell’ambito della 29^ edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra per iniziativa di Presenza e Cultura con il Comune di Sesto al Reghena, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Centro Iniziative Culturali di Pordenone, a cura di Giancarlo Pauletto, per il coordinamento di Maria Francesca Vassallo e di Stefano Padovan. In esposizione il pubblico troverà una quarantina di “volti” reinterpretati da Paolo Del Giudice, «che – spiega il curatore, Giancarlo Pauletto – sembra caricare gramscianamente la figura dell’intellettuale di grande responsabilità: gli intellettuali, gli scrittori, artisti e poeti, ma anche filosofi e scienziati, possono aprire possibilità, indicare strade. L’intellettuale è certamente un “padre” ed entra quindi pienamente nella logica e nel filo conduttore dell’edizione 2020 del Festival internazionale di Musica Sacra». I volti in mostra restituiranno, fra gli altri, i tratti di Franz Kafka, di Eugenio Montale, di Carlo Emilia Gadda. Sarà questa la 468^ mostre d’arte promossa dal Centro Iniziative Culturali con il PEC, Presenza e Cultura. Aggiornamenti sul sito www.comune.sesto-al-reghena.pn.it / www.viedellabbazia-sesto.it - infopoint.sesto@gmail.com Ufficio Turistico: tel. 0434.699701