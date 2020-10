Soffocati dal Covid e pure dalla plastica

Individui, palazzi, spazi vuoti accostati a volumi pieni: sono le mappe urbane che disegnano i nostri giorni svuotati durante la chiusura forzata, ricolmi di eccessi e sprechi, di cui la plastica è la metafora primaria. È da questi temi che nasce il progetto curato dagli artisti friulani Mara Fabbro e Alberto Pasqual. Una ricerca che fa parte di un itinerario artistico portato avanti assieme da due anni, e che approderà a due mostre. La prima, E’ per sempre, è in programma da sabato 3 a San Vito al Tagliamento, all’Antico Ospedale dei Battuti; la seconda, È… vuoto, è prevista nel 2021 a Pordenone.

La materia, per la precisione la plastica, è non solo il linguaggio condiviso, ma il tema centrale della mostra, visitabile nei quattro fine-settimana fino al 25 ottobre. Il percorso espositivo si sviluppa su tre livelli: al piano terra un’imponente installazione, La fine del pesce, un labirinto ricavato tra un mare di borse di plastica, in cui lo spettatore viene coinvolto in una traversata immersiva che rimanda alla percezione di soffocamento, fino a condure alla seconda installazione, Trasparenze, che accosta le Membrane di Mara Fabbro alle sculture totemiche verticali Presenze/assenze di Pasqual.



Dopo l’immersione nel mondo plastico del piano terra, la mostra si sviluppa al primo con la personale di Mara Fabbro e al secondo con quella di Alberto Pasqual. “Le materie plastiche resistenti al tempo – spiegano i due artisti - lasciano aperture rivolte al senso e al cambiamento e denunciano il dramma di uno svuotamento interiore. Città create con materiali all’apparenza nobili, cristallini, nitidi, risultano infidi e pericolosi quando diventano il riflesso della superficialità di un gesto: quello di gettare nell’ambiente, e soprattutto nel mare uno scarto della nostra attività umana”.

Immagini delle opere e degli artisti, crediti Davide Dimitri